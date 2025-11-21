Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита

Флаги во время подготовки к саммиту G-20. Архивное фото

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября.