Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита
10:07 21.11.2025 (обновлено: 10:16 21.11.2025)
Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита
Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита

Флаги во время подготовки к саммиту G-20. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
В четверг посольство России в Южной Африке сообщило о прибытии в страну заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, который возглавит российскую делегацию на саммите.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Российская делегация прибыла на саммит G20
Вчера, 01:56
 
В миреЮжная АфрикаРоссияЙоханнесбургБольшая двадцатка
 
 
