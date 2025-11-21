https://ria.ru/20251121/g20-2056517167.html
Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита
Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита - РИА Новости, 21.11.2025
Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита
Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:07:00+03:00
2025-11-21T10:07:00+03:00
2025-11-21T10:16:00+03:00
в мире
южная африка
россия
йоханнесбург
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e91dbd8fa8167af1cbad456c001d57de.jpg
https://ria.ru/20251121/sammit-2056471251.html
южная африка
россия
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b339365ada3926e23ed78feafe50899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная африка, россия, йоханнесбург, большая двадцатка
В мире, Южная Африка, Россия, Йоханнесбург, Большая двадцатка
Представители стран G20 сформировали итоговый документ саммита
Посол Бердыев: участники G20 сформировали итоговый документ саммита
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
В четверг посольство России в Южной Африке сообщило о прибытии в страну заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, который возглавит российскую делегацию на саммите.