В Орле задержали двух членов неонацистской группировки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двух членов неонацистской группировки задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в Орле, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Орловской области задержаны члены неонацистской группировки. Установлено, что двое жителей региона 2006 и 2007 годов рождения в составе группы лиц по предварительному сговору совершили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения надписей экстремистского содержания в общественных местах города Орла", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, фигуранты осуществляли нападения на граждан по национальному признаку.

Отмечается, что следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Фигурантов отправили под домашний арест, следственные действия продолжаются.