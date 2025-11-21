https://ria.ru/20251121/fsb-2056556343.html
В Орле задержали двух членов неонацистской группировки
Двух членов неонацистской группировки задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в Орле, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
россия
орловская область
орел
россия
орловская область
орел
Происшествия, Россия, Орловская область, Орел
ФСБ задержала в Орле членов неонацистской группировки за призывы к экстремизму
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двух членов неонацистской группировки задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в Орле, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
"Сотрудниками УФСБ России
по Орловской области
задержаны члены неонацистской группировки. Установлено, что двое жителей региона 2006 и 2007 годов рождения в составе группы лиц по предварительному сговору совершили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения надписей экстремистского содержания в общественных местах города Орла", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, фигуранты осуществляли нападения на граждан по национальному признаку.
Отмечается, что следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Фигурантов отправили под домашний арест, следственные действия продолжаются.
Релиз сопровождается видео от УФСБ России по региону с подборкой фото, где видны нацистская символика на ноже и одежде фигурантов, фигурант с подписью "Гитлер" на фото и то, как один из них осуществляет нацистское приветствие.