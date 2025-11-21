Рейтинг@Mail.ru
В Орле задержали двух членов неонацистской группировки - РИА Новости, 21.11.2025
12:41 21.11.2025
В Орле задержали двух членов неонацистской группировки
происшествия
россия
орловская область
орел
происшествия, россия, орловская область, орел
Происшествия, Россия, Орловская область, Орел
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двух членов неонацистской группировки задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в Орле, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Орловской области задержаны члены неонацистской группировки. Установлено, что двое жителей региона 2006 и 2007 годов рождения в составе группы лиц по предварительному сговору совершили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения надписей экстремистского содержания в общественных местах города Орла", – говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Жителя Ингушетии осудили за призывы к экстремизму в интернете
11 ноября, 10:25
Кроме того, по данным ведомства, фигуранты осуществляли нападения на граждан по национальному признаку.
Отмечается, что следователи УФСБ России по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Фигурантов отправили под домашний арест, следственные действия продолжаются.
Релиз сопровождается видео от УФСБ России по региону с подборкой фото, где видны нацистская символика на ноже и одежде фигурантов, фигурант с подписью "Гитлер" на фото и то, как один из них осуществляет нацистское приветствие.
Участники незаконного вооруженного неонацистского формирования SS Медведи* на заседании суда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет
28 октября, 09:40
 
