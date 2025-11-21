СМИ: французская компания отказалась прекращать сотрудничество с Россией

ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Французская энергетическая компания EDF отказалась от плана по прекращению сотрудничества с Россией в деле производства регенерированного урана, пишет в пятницу газета Французская энергетическая компания EDF отказалась от плана по прекращению сотрудничества с Россией в деле производства регенерированного урана, пишет в пятницу газета Tribune

"Французская энергетическая компания рассчитывала на повторный ввод в эксплуатацию (завода по производству регенерированного урана – ред.) ... чтобы расширить использование переработанного урана и избавиться от своей зависимости от Москвы . По нашим данным, этот сценарий больше не рассматривается", - говорится в материале.

Российская госкорпорация " Росатом " располагает единственным в мире предприятием, способным производить регенерированный уран, под которым понимается уран, выделенный из отработанного ядерного топлива, который можно повторно подвергнуть обогащению и конверсии, после чего вновь использовать в качестве топлива, напоминает Tribune. При этом, если произвести обогащение регенерированного урана может еще одно специализированное предприятие в Нидерландах , то конверсировать уран могут только в России , говорится в материале.

План EDF заключался в том, чтобы перезапустить принадлежащий американской компании Westinghouse завод по конверсии урана в британском Спрингфилде , чтобы часть его мощностей работала на нужды французской компании, пишет издание. Британское правительство также направило существенные финансы для перезапуска завода с тем, чтобы он работал на нужды национальной обороны, однако требования, связанные с этими специфическими потребностями, сделали для Westinghouse участие в этом проекте экономически невыгодным.

После этого стороны попросили EDF выделить дополнительные средства на реализацию этого проекта, но французы сочли запрашиваемую британцами и американцами сумму слишком большой, из-за чего в настоящий момент между тремя сторонами нет договоренности о распределении финансовых рисков. Если же британцы сами перезапустят завод в Спрингфилде, то, вероятно, он не будет включать специализированные мощности по переработке и конверсии урана для EDF, уточняет Tribune.

В результате этого EDF оказалась в сложной ситуации, поскольку у компании больше нет альтернатив в деле создания специализированного предприятия по переработке и конверсии урана. Конечно, у EDF есть конверсионное предприятие недалеко от АЭС "Трикастен", но оно может работать только с природным ураном, а не переработанным, пишет газета. Строительство же нового предприятия специально для конверсии переработанного урана было бы чрезвычайно дорогостоящим и потребовало бы привлечения миллиардов евро, говорится в материале.