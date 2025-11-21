Рейтинг@Mail.ru
СМИ: французская компания отказалась прекращать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/frantsiya-2056725455.html
СМИ: французская компания отказалась прекращать сотрудничество с Россией
СМИ: французская компания отказалась прекращать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.11.2025
СМИ: французская компания отказалась прекращать сотрудничество с Россией
Французская энергетическая компания EDF отказалась от плана по прекращению сотрудничества с Россией в деле производства регенерированного урана, пишет в пятницу РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T23:14:00+03:00
2025-11-21T23:14:00+03:00
в мире
россия
москва
edf
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792482617_0:75:2048:1227_1920x0_80_0_0_c0c9d338a5c4c09f4c4206d80f0f4fca.jpg
https://ria.ru/20251112/avariya-2054541022.html
https://ria.ru/20250925/niger-2044414655.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792482617_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1e853bdc7a773119e8eb7cb21ed8aef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, edf, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Москва, EDF, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
СМИ: французская компания отказалась прекращать сотрудничество с Россией

Tribune: компания EDF отказалась прекращать сотрудничество с Россией по урану

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Французская энергетическая компания EDF отказалась от плана по прекращению сотрудничества с Россией в деле производства регенерированного урана, пишет в пятницу газета Tribune.
"Французская энергетическая компания рассчитывала на повторный ввод в эксплуатацию (завода по производству регенерированного урана – ред.) ... чтобы расширить использование переработанного урана и избавиться от своей зависимости от Москвы. По нашим данным, этот сценарий больше не рассматривается", - говорится в материале.
Шахта Ингульская в Кировоградской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
12 ноября, 16:58
Российская госкорпорация "Росатом" располагает единственным в мире предприятием, способным производить регенерированный уран, под которым понимается уран, выделенный из отработанного ядерного топлива, который можно повторно подвергнуть обогащению и конверсии, после чего вновь использовать в качестве топлива, напоминает Tribune. При этом, если произвести обогащение регенерированного урана может еще одно специализированное предприятие в Нидерландах, то конверсировать уран могут только в России, говорится в материале.
План EDF заключался в том, чтобы перезапустить принадлежащий американской компании Westinghouse завод по конверсии урана в британском Спрингфилде, чтобы часть его мощностей работала на нужды французской компании, пишет издание. Британское правительство также направило существенные финансы для перезапуска завода с тем, чтобы он работал на нужды национальной обороны, однако требования, связанные с этими специфическими потребностями, сделали для Westinghouse участие в этом проекте экономически невыгодным.
После этого стороны попросили EDF выделить дополнительные средства на реализацию этого проекта, но французы сочли запрашиваемую британцами и американцами сумму слишком большой, из-за чего в настоящий момент между тремя сторонами нет договоренности о распределении финансовых рисков. Если же британцы сами перезапустят завод в Спрингфилде, то, вероятно, он не будет включать специализированные мощности по переработке и конверсии урана для EDF, уточняет Tribune.
В результате этого EDF оказалась в сложной ситуации, поскольку у компании больше нет альтернатив в деле создания специализированного предприятия по переработке и конверсии урана. Конечно, у EDF есть конверсионное предприятие недалеко от АЭС "Трикастен", но оно может работать только с природным ураном, а не переработанным, пишет газета. Строительство же нового предприятия специально для конверсии переработанного урана было бы чрезвычайно дорогостоящим и потребовало бы привлечения миллиардов евро, говорится в материале.
За счет этого EDF не будет разрывать заключенный еще в 2018 году контракт с дочерней компанией "Росатома" Tenex, сообщает Tribune со ссылкой на научного сотрудника Института международных и стратегических отношений Франции (IRIS) Теву Мейер. Более того, этот контракт не попадает под действие введенных против России санкций и заключен до 2031 года, напоминает издание.
Нигер Усман Абарчи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
25 сентября, 20:14
 
В миреРоссияМоскваEDFГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала