Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ

ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Очередная попытка громкого ограбления музея произошла на прошлой неделе во Франции, передает в пятницу радиостанция ici.

"На прошлой неделе произошла попытка взлома музея в городе Шантийон-сюр-Сен. Несмотря на то, что система безопасности сработала хорошо, и ничего украдено не было, полиция начала расследование", - говорится в материале.

Музей, который пытались ограбить, расположен в бургундском городе Шантийон-сюр-Сен на востоке Франции . Он известен тем, что в нем хранится знаменитый "Виксов кратер" - бронзовая чаша для вина, обнаруженная в 1953 году в кургане древних кельтов около деревни Викс вблизи города и датируемая 530 годом до нашей эры. В музее также проходит выставка, посвященная модельеру Марку Боану, сообщает ici.

Преступникам не удалось проникнуть внутрь и что-либо украсть благодаря системе безопасности, которая была обновлена в 2024 году, говорится в материале. После того как сработала сигнализация, на место попытки взлома прибыли сначала охранники, а потом и полиция. Прокуратура Дижона начала расследование по факту попытки взлома и незаконного проникновения в музей, передает ici.

В настоящий момент следствие пытается установить, связана ли эта попытка ограбления с другими громкими ограблениями французских музеев этой осенью. Правоохранители не уточнили количество подозреваемых и сообщили, что в рамках этого дела пока никто не задержан. Следствие продолжается. В местном муниципальном совете попытку ограбления отказались комментировать, уточняет ici.

Осенью 2025 года Франция столкнулась с серией громких ограблений музеев. В частности, 19 октября грабители пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. Глава счетной палаты Пьер Московиси заявил на пресс-конференции, что аудиторы оценили общую стоимость программы масштабной реставрации Лувра в 1,15 миллиарда евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщала, что в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.

Кроме того, в сентябре произошло ограбление Национального музея естественной истории в Париже. В преступлении подозревается гражданка Китая , которая похитила золотые самородки. Французские правоохранители уже задержали ее и поместили под стражу.

По данным телеканала CNews, в сентябре и октябре в центральной части Франции были ограблены ещё два музея. В Музее Адриена Дюбуше в сентябре были похищены два китайских блюда и ваза, внесенные в список национального наследия. Ущерб составил 6,5 миллиона евро. В октябре ограблению подвергся музей Жака Ширака , откуда злоумышленники похитили предметы и драгоценности на сумму более миллиона евро.

В октябре телеканал BFMTV также сообщал об ограблении музея "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Лангр на востоке Франции. Тогда злоумышленники разбили витрину экспозиции и забрали часть экспонатов, среди которых - золотые и серебряные монеты, обнаруженные во время строительных работ в одном из зданий города.