Рейтинг@Mail.ru
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 21.11.2025 (обновлено: 23:00 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/frantsiya-2056723003.html
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ
Очередная попытка громкого ограбления музея произошла на прошлой неделе во Франции, передает в пятницу радиостанция ici. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:56:00+03:00
2025-11-21T23:00:00+03:00
в мире
франция
париж
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
https://ria.ru/20251115/parizh-2055189944.html
https://ria.ru/20251120/luvr-2056193868.html
https://ria.ru/20251102/es-2052416055.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, лувр
В мире, Франция, Париж, Лувр
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ

Во Франции произошла очередная дерзкая попытка ограбления музея

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Очередная попытка громкого ограбления музея произошла на прошлой неделе во Франции, передает в пятницу радиостанция ici.
"На прошлой неделе произошла попытка взлома музея в городе Шантийон-сюр-Сен. Несмотря на то, что система безопасности сработала хорошо, и ничего украдено не было, полиция начала расследование", - говорится в материале.
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Париже вооруженные люди попытались ограбить бутик Chanel
15 ноября, 16:28
Музей, который пытались ограбить, расположен в бургундском городе Шантийон-сюр-Сен на востоке Франции. Он известен тем, что в нем хранится знаменитый "Виксов кратер" - бронзовая чаша для вина, обнаруженная в 1953 году в кургане древних кельтов около деревни Викс вблизи города и датируемая 530 годом до нашей эры. В музее также проходит выставка, посвященная модельеру Марку Боану, сообщает ici.
Преступникам не удалось проникнуть внутрь и что-либо украсть благодаря системе безопасности, которая была обновлена в 2024 году, говорится в материале. После того как сработала сигнализация, на место попытки взлома прибыли сначала охранники, а потом и полиция. Прокуратура Дижона начала расследование по факту попытки взлома и незаконного проникновения в музей, передает ici.
В настоящий момент следствие пытается установить, связана ли эта попытка ограбления с другими громкими ограблениями французских музеев этой осенью. Правоохранители не уточнили количество подозреваемых и сообщили, что в рамках этого дела пока никто не задержан. Следствие продолжается. В местном муниципальном совете попытку ограбления отказались комментировать, уточняет ici.
Осенью 2025 года Франция столкнулась с серией громких ограблений музеев. В частности, 19 октября грабители пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
20 ноября, 07:56
Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. Глава счетной палаты Пьер Московиси заявил на пресс-конференции, что аудиторы оценили общую стоимость программы масштабной реставрации Лувра в 1,15 миллиарда евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщала, что в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
Кроме того, в сентябре произошло ограбление Национального музея естественной истории в Париже. В преступлении подозревается гражданка Китая, которая похитила золотые самородки. Французские правоохранители уже задержали ее и поместили под стражу.
По данным телеканала CNews, в сентябре и октябре в центральной части Франции были ограблены ещё два музея. В Музее Адриена Дюбуше в сентябре были похищены два китайских блюда и ваза, внесенные в список национального наследия. Ущерб составил 6,5 миллиона евро. В октябре ограблению подвергся музей Жака Ширака, откуда злоумышленники похитили предметы и драгоценности на сумму более миллиона евро.
В октябре телеканал BFMTV также сообщал об ограблении музея "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Лангр на востоке Франции. Тогда злоумышленники разбили витрину экспозиции и забрали часть экспонатов, среди которых - золотые и серебряные монеты, обнаруженные во время строительных работ в одном из зданий города.
В ноябре радиостанция Europe 1 передавала, что французские правоохранители задержали двоих мужчин при попытке незаконного проникновения во дворец Фонтенбло в столичном регионе Иль-де-Франс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Сама виновата: ограбление Лувра организовала Франция
2 ноября, 08:00
 
В миреФранцияПарижЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала