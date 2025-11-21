Sputnik и Министерство связи и информации Венесуэлы проводят форум

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. 21 ноября в Каракасе проходит совместное российско-венесуэльское мероприятие, посвящённое ключевым вызовам современной цифровой среды. В центре внимания участников - проблемы распространения недостоверной информации и враждебных нарративов Запада, а также новые формы информационного противоборства. Форум объединил отраслевых экспертов в области информационной политики, психологии, философии, цифровых технологий, стратегических коммуникаций и журналистики.

© Sputnik Форум "Новая цифровая эра, фейковые новости и когнитивная война" © Sputnik Форум "Новая цифровая эра, фейковые новости и когнитивная война"

В дискуссии принимают участие философ Александр Дугин, вице-президент Венесуэлы по вопросам коммуникации и культуры Фредди Ньяньес Контрерас, социальный психолог Фернандо Джулиани, руководитель отдела образования аппарата вице-президента по коммуникации и культуре Венесуэлы Джессика Перния, руководитель направления онлайн-продуктов Sputnik Артем Чибаров, военный корреспондент Роман Гнатюк, а также ведущий подкастов и шеф-редактор Sputnik Mundo Олег Леонов Армас.

© Sputnik Форум "Новая цифровая эра, фейковые новости и когнитивная война" © Sputnik Форум "Новая цифровая эра, фейковые новости и когнитивная война"

Эксперты обсуждают механизмы появления и распространения фейковых новостей, а также их влияние на общественное мнение; эволюцию инструментов когнитивного воздействия в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых платформ, роль государства и СМИ в формировании безопасной, устойчивой и ответственной информационной среды, а также международное сотрудничество в сфере противодействия информационным манипуляциям. Задача мероприятия - способствовать обмену опытом и лучшими практиками, а также повышению устойчивости к деструктивным информационным воздействиям.

© Sputnik Форум "Новая цифровая эра, фейковые новости и когнитивная война" © Sputnik Форум "Новая цифровая эра, фейковые новости и когнитивная война"