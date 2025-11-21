На форуме "Технологии Добра" наградили лучшие цифровые решения для НКО

МОСКВА, 21 ноя - Пресс-служба Совкомбанка. В кинотеатре "Октябрь" 19 ноября состоялся форум "Технологии Добра", организаторами которого выступили Совкомбанк и Фонд "Сколково". Мероприятие прошло в гибридном формате и объединило более 6500 участников.

Главная тема форума — цифровые решения для добра: как технологии меняют НКО и культуру благотворительности. Форум стал площадкой для диалога между лидерами ИТ, бизнесом и НКО, чтобы совместно создать условия для социальных изменений.

Деловая программа форума включила более 25 сессий, на которых выступили свыше 140 экспертов, в том числе заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, председатель Попечительского совета Фондов "Истоки" и Андрея Первозванного Владимир Якунин, управляющий партнер Авито Сергей Пивень, президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия Махендранат Бусгополь, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network Мадиш Парих, директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot.io Гай Имс, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен" Александр Мостовой, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость" Елизавета Арзамасова, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор Благотворительного фонда "Второе дыхание" Дмитрий Дюжев и другие спикеры.

"Цифровая трансформация НКО уже стала необходимостью: если шесть лет назад лишь 10% организаций оценивали себя как активных пользователей цифровых инструментов, то сегодня таких уже 93%. Государство играет ключевую роль в цифровизации сектора, формируя меры поддержки и создавая инфраструктуру в том числе фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, которые включают работу с НКО. И мы рады, что платформа "Технологии Добра" становится той площадкой, на которой государство, бизнес и НКО могут обсудить устойчивое сотрудничество", - подчеркнул первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Также на форуме состоялось награждение победителей премии "Технологии Добра", направленной на поддержку социально-ориентированных инициатив и людей, внедряющих инновации ради повышения качества жизни и решения значимых проблем.

Победителями по номинациям объявлены:

- АНО "Профи-центр" в номинации "Вдохновляющее партнерство" — за технологическую инициативу, реализованную в коллаборации двух и более организаций;

- АНО "Помощь людям старшего возраста, страдающим деменцией, их семьями лицам, осуществляющим уход "Деменция.нет" в номинации "Цифровой старт" — для НКО, сделавших первые шаги во внедрении технологий;

- Адвокатское бюро "А1" в номинации "Технологический партнер НКО" — для бизнеса, который делает технологии доступными для НКО;

- Благотворительный фонд "Сделай" в номинации "Открытое решение" — для НКО, которые делятся своими решениями с другими;

- Куратова Алена Александровна (руководитель Благотворительного фонда "БЭЛА.Дети-бабочки") в номинации "Амбассадор технологий" — персональная награда за вклад в цифровую трансформацию сектора;

- ООО "Токены" в номинации "Специальный приз от Фонда "Сколково" — награда за лучшее цифровое решение для некоммерческого сектора;

- Фонд целевого капитала "Истоки" в номинации "Добрый приз от "Технологий Добра" — награда для самого душевного и неравнодушного фонда, человека или партнера.

"Спрос на цифровые решения для НКО год от года растет, а технологии, автоматизация и ИТ-платформы становятся основой развития этого сегмента, и мы уже усиливаем поддержку таких проектов: расширены грантовые программы, увеличены размеры чеков, запускаются специализированные инициативы под потребности social tech. Мы в Сколково готовы создавать специальные программы и инфраструктурные решения для НКО – в том числе мы рассматриваем потенциал формирования отдельного фонда, который мог бы аккумулировать средства участников экосистемы Сколково и направлять их на развитие социально ориентированных технологий. Уверен, что совместными усилиями государства, бизнеса и технологических команд мы можем обеспечить ускоренное развитие social tech и дать этому направлению тот же импульс, который в свое время получил российский финтех", - резюмировал заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда "Сколково" Алексей Паршиков.