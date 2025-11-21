Рейтинг@Mail.ru
На форуме "Технологии Добра" наградили лучшие цифровые решения для НКО
16:00 21.11.2025
На форуме "Технологии Добра" наградили лучшие цифровые решения для НКО
На форуме "Технологии Добра" наградили лучшие цифровые решения для НКО
На форуме "Технологии Добра" наградили лучшие цифровые решения для НКО
В кинотеатре "Октябрь" 19 ноября состоялся форум "Технологии Добра", организаторами которого выступили Совкомбанк и Фонд "Сколково". Мероприятие прошло в...
Пресс-релизы

На форуме "Технологии Добра" наградили лучшие цифровые решения для НКО

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаФорум "Технологии Добра"
Форум Технологии Добра - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Форум "Технологии Добра"
МОСКВА, 21 ноя - Пресс-служба Совкомбанка. В кинотеатре "Октябрь" 19 ноября состоялся форум "Технологии Добра", организаторами которого выступили Совкомбанк и Фонд "Сколково". Мероприятие прошло в гибридном формате и объединило более 6500 участников.
Главная тема форума — цифровые решения для добра: как технологии меняют НКО и культуру благотворительности. Форум стал площадкой для диалога между лидерами ИТ, бизнесом и НКО, чтобы совместно создать условия для социальных изменений.
Деловая программа форума включила более 25 сессий, на которых выступили свыше 140 экспертов, в том числе заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, председатель Попечительского совета Фондов "Истоки" и Андрея Первозванного Владимир Якунин, управляющий партнер Авито Сергей Пивень, президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия Махендранат Бусгополь, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network Мадиш Парих, директор Совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot.io Гай Имс, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен" Александр Мостовой, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость" Елизавета Арзамасова, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор Благотворительного фонда "Второе дыхание" Дмитрий Дюжев и другие спикеры.
"Цифровая трансформация НКО уже стала необходимостью: если шесть лет назад лишь 10% организаций оценивали себя как активных пользователей цифровых инструментов, то сегодня таких уже 93%. Государство играет ключевую роль в цифровизации сектора, формируя меры поддержки и создавая инфраструктуру в том числе фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, которые включают работу с НКО. И мы рады, что платформа "Технологии Добра" становится той площадкой, на которой государство, бизнес и НКО могут обсудить устойчивое сотрудничество", - подчеркнул первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Также на форуме состоялось награждение победителей премии "Технологии Добра", направленной на поддержку социально-ориентированных инициатив и людей, внедряющих инновации ради повышения качества жизни и решения значимых проблем.
Победителями по номинациям объявлены:
- АНО "Профи-центр" в номинации "Вдохновляющее партнерство" — за технологическую инициативу, реализованную в коллаборации двух и более организаций;
- АНО "Помощь людям старшего возраста, страдающим деменцией, их семьями лицам, осуществляющим уход "Деменция.нет" в номинации "Цифровой старт" — для НКО, сделавших первые шаги во внедрении технологий;
- Адвокатское бюро "А1" в номинации "Технологический партнер НКО" — для бизнеса, который делает технологии доступными для НКО;
- Благотворительный фонд "Сделай" в номинации "Открытое решение" — для НКО, которые делятся своими решениями с другими;
- Куратова Алена Александровна (руководитель Благотворительного фонда "БЭЛА.Дети-бабочки") в номинации "Амбассадор технологий" — персональная награда за вклад в цифровую трансформацию сектора;
- ООО "Токены" в номинации "Специальный приз от Фонда "Сколково" — награда за лучшее цифровое решение для некоммерческого сектора;
- Фонд целевого капитала "Истоки" в номинации "Добрый приз от "Технологий Добра" — награда для самого душевного и неравнодушного фонда, человека или партнера.
"Спрос на цифровые решения для НКО год от года растет, а технологии, автоматизация и ИТ-платформы становятся основой развития этого сегмента, и мы уже усиливаем поддержку таких проектов: расширены грантовые программы, увеличены размеры чеков, запускаются специализированные инициативы под потребности social tech. Мы в Сколково готовы создавать специальные программы и инфраструктурные решения для НКО – в том числе мы рассматриваем потенциал формирования отдельного фонда, который мог бы аккумулировать средства участников экосистемы Сколково и направлять их на развитие социально ориентированных технологий. Уверен, что совместными усилиями государства, бизнеса и технологических команд мы можем обеспечить ускоренное развитие social tech и дать этому направлению тот же импульс, который в свое время получил российский финтех", - резюмировал заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда "Сколково" Алексей Паршиков.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
