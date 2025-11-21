Международный форум "Старшее поколение" прошел в Экспофоруме

МОСКВА, 21 ноя - Пресс-служба ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл". Форум "Старшее поколение" продемонстрировал потенциал и современные тенденции в социальной сфере и медицине для людей старшего возраста, а также стал праздником активного долголетия.

Традиционно помимо конгрессно-деловой программы и выставки форум включал и фестиваль "Серебряный возраст". Событие посетили 20 тысяч гостей, в том числе 3 тысячи специалистов из 45 регионов России.

Значимым подтверждением успеха инициатив, продвигаемых на форуме, стало включение Санкт-Петербурга в глобальную сеть городов Всемирной организации здравоохранения с благоприятными условиями для пожилых людей, что свидетельствует о высоком уровне заботы о старшем поколении. Приоритетный проект города "Серебряный возраст" реализуется под эгидой губернатора и направлен на поддержку активного и здорового образа жизни пожилых людей.

В церемонии открытия форума и осмотре экспозиции приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Беглов отметил, что сегодняшнее поколение просто обязано полностью поддерживать пожилых. Городские власти делают для этого все возможное, добиваясь цели обеспечения здоровья, трудоустройства и отдыха жителей серебряного возраста.

В 36 мероприятиях конгрессно-деловой программы приняли участие свыше 300 спикеров из России, Беларуси, Израиля и Германии.

Ключевым событием стало пленарное заседание "Забота о старших – вектор развития социальной сферы" с участием представителей правительства Санкт-Петербурга и министерства труда и социальной защиты России. Баталина заявила, что ключевая задача социальной политики – создать достойное будущее для старшего поколения.

В центре внимания находились вопросы социального обслуживания граждан пожилого возраста, включая внедрение социальных инноваций; вопросы развития межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания и здравоохранения в целях повышения качества жизни граждан серебряного возраста.

В рамках пленарного заседания также прошла церемония поздравления обладателя "200-тысячной" ЕКП "Серебряный возраст" (Единой карты петербуржца).

Среди других ключевых тем конгрессной программы – вопросы социального обслуживания, системы долговременного ухода и медицинского сопровождения возрастных пациентов, гериатрической фармацевтики и другие.

На круглом столе "Возраст перемен – активный путь к долголетию" состоялось награждение победителей фестиваля историй о петербуржцах старшего поколения "Мои года – мое богатство". Лауреатами стали 39 конкурсантов, на площадке форума уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова наградила четверку лучших.

Ежегодная XIX научно-практическая конференция с международным участием "Пушковские чтения" включила пленарное заседание и семь специализированных секций по вопросам реабилитации пожилых людей, сердечно-сосудистых заболеваний, редких патологий, палиативной помощи, социокультурным аспектам и других. Также в рамках конференции прошел конкурс молодых ученых и исследователей, направленный на развитие гериатрической медицины и изучение глобальных проблем старения населения.

В рамках "Старшего поколения" также состоялись 15 круглых столов и сессий по актуальным темам социальной политики Санкт-Петербурга и три выездных семинара на объекты социальной инфраструктуры для специалистов из регионов.

На выставке товары и услуги для пожилых людей представила 141 компания из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Рязани, Ярославской области.

На стенде правительства Санкт-Петербурга посетителям были представлены экспозиции органов власти и подведомственных учреждений Санкт-Петербурга, проведены консультации специалистов из органов власти, учреждений социальной защиты, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищной сферы.

Кроме того, на выставочной экспозиции форума осуществлялись консультации негосударственными поставщиками социальных услуг, а также специалистами по вопросам медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения, трудоустройства, развития садоводства и огородничества.

Работали 10 лабораторий социальных технологий, где специалисты обучали компьютерной грамотности и навыкам оказания первой помощи.

На площадке экспресс тестирования здоровья, организованной при поддержке комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, более 1,6 тысячи человек получили консультации врачей и прошли медицинские обследования. Всем желающим были доступны бесплатные консультации ревматолога, дерматолога, терапевта, стоматолога, окулиста, кардиолога, невролога, диетолога и других специалистов. А также – флюорография, вакцинация от гриппа, ЭКГ, измерение давления, в том числе внутриглазного, сатурации, уровня сахара в крови, динамометрия (диагностическое исследование силы мышц) и пикфлуометрия (оценка функции внешнего дыхания путем измерения пиковой скорости выдоха).

На ярмарке вакансий свыше 30 работодателей представили предложения о работе для пожилых людей. А специалисты службы занятости провели консультации.

В концертной программе фестиваля "Серебряный возраст" выступили свыше 100 творческих, хоровых и танцевальных коллективов. Пошли 58 мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, а также 30 спортивно-оздоровительных активностей.

В турнире по оздоровительным видам спорта "Санкт-Петербургская грация" приняли участие 12 команд, а в интеллектуальном состязании по игре "Что? Где? Когда?" – 25 коллективов. Танцевальный марафон "Танцуй, Петербург" посвятили году Защитника Отечества. Тема марафона – "Честь героя". Участники представили номера, вдохновленные военными подвигами и храбростью, а также памятью о героях прошлого и настоящего. Заявки подали 54 коллектива, из них 38 прошли в финал.

В этих активностях приняли участие свыше 1 тысячи бабушек и дедушек, которые доказали, что возраст – это всего лишь цифра.

Четвертый год подряд на форуме работала площадка "Добровольчество", на которой участники представили программу "Старшие – онлайн и офлайн" – предложения для саморазвития, занятости, использования городских возможностей, знакомств в старшем возрасте. Виртуальны музей "Волонтеры Победы" посвятили добровольчеству в годы Великой Отечественной войны. А через "Добропочту" каждый смог отправить письма со словами поддержки пожилым людям.

Форум "Старшее поколение" прошел при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, министерства здравоохранения Российской Федерации, Социального фонда России и правительства Санкт-Петербурга.