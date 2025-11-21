Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards

КАЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Два международных форума, проходящих в Казани, - международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" и бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" - вышли в финал XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает дирекция международных программ.

"Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" и деловой форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" вошли в финал XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на премию было подано 473 проекта из 63 регионов России, а также из Белоруссии и Южной Осетии. Подведение итогов проекта пройдет в Нижнем Новгороде 26-28 ноября.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в этом году прошел в Казани 18-19 августа уже в третий раз. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В этом году форум собрал порядка 10 тысяч участников из 40 стран, было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве. На площадке состоялось 77 деловых сессий, порядка 100 мероприятий разного уровня.