Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards - РИА Новости, 21.11.2025
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:50 21.11.2025
Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards
Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards
республика татарстан
казань
форум
казань
казань, форум
Республика Татарстан, Казань, Форум
Мужчина поднимает руку во время семинара. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Два международных форума, проходящих в Казани, - международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" и бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" - вышли в финал XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает дирекция международных программ.
"Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" и деловой форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" вошли в финал XIV международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всего на премию было подано 473 проекта из 63 регионов России, а также из Белоруссии и Южной Осетии. Подведение итогов проекта пройдет в Нижнем Новгороде 26-28 ноября.
Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в этом году прошел в Казани 18-19 августа уже в третий раз. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В этом году форум собрал порядка 10 тысяч участников из 40 стран, было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве. На площадке состоялось 77 деловых сессий, порядка 100 мероприятий разного уровня.
Бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" впервые прошел в Казани 8-9 октября. В форуме приняли участие порядка 3,5 тысячи человек из 35 субъектов России и 22 административных делений Индии. Состоялось 15 деловых сессий по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, креативные индустрии, кинопроизводство и медиасфера. Участниками международной выставке "Индия и Татарстан: новые подходы в сотрудничестве" стали пять индийских и 11 российских компаний. Было подписано 19 соглашений, охватывающих самые разные сферы - от образования и медицины до агропромышленного комплекса и предпринимательства.
 
