Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара - РИА Новости, 21.11.2025
01:09 21.11.2025
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара, она была оказана на месте, сообщили организаторы климатической конференции. РИА Новости, 21.11.2025
2025
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара

Тринадцать участников COP30 в Белене обратились за медпомощью из-за пожара

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара, она была оказана на месте, сообщили организаторы климатической конференции.
Ранее в "голубой зоне" места проведения COP30 в Белене вспыхнул пожар. Пожарная служба и сотрудники службы безопасности ООН оперативно отреагировали, и пожар был локализован примерно за шесть минут. Люди были благополучно эвакуированы.
"Тринадцать человек получили медицинскую помощь на месте из-за вдыхания дыма. Их состояние находится под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили организаторы.
В качестве меры предосторожности "голубая зона" закрыта на время проведения пожарной службой комплексной оценки безопасности.
"Зеленая зона" остается открытой, и мероприятия продолжаются по расписанию, сообщили организаторы.
