https://ria.ru/20251121/forum-2056467431.html
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара - РИА Новости, 21.11.2025
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара, она была оказана на месте, сообщили организаторы климатической конференции. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:09:00+03:00
2025-11-21T01:09:00+03:00
2025-11-21T01:09:00+03:00
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
https://ria.ru/20251112/braziliya-2054364393.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
Тринадцать участников COP30 в Белене обратились за медпомощью из-за пожара
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара, она была оказана на месте, сообщили организаторы климатической конференции.
Ранее в "голубой зоне" места проведения COP30 в Белене вспыхнул пожар. Пожарная служба и сотрудники службы безопасности ООН оперативно отреагировали, и пожар был локализован примерно за шесть минут. Люди были благополучно эвакуированы.
"Тринадцать человек получили медицинскую помощь на месте из-за вдыхания дыма. Их состояние находится под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили организаторы.
В качестве меры предосторожности "голубая зона" закрыта на время проведения пожарной службой комплексной оценки безопасности.
"Зеленая зона" остается открытой, и мероприятия продолжаются по расписанию, сообщили организаторы.