Фонд ВЭД Подмосковья провел 100 встреч на российско-белорусском форуме

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Фонд поддержки ВЭД Подмосковья организовал для экспортеров региона более 100 деловых встреч в формате B2B на XIII Форуме городов-побратимов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, организация провела закупочную сессию в рамках проходящего в регионе форума. В ней приняли участие 33 подмосковных компании, занятые в самых разных сферах производства: пищевая промышленность, фармацевтика, производство строительных материалов, выпуск товаров народного потребления. Со стороны Белоруссии в мероприятии участвовало 11 закупщиков товаров соответствующих категорий.

"Белоруссия для Московской области – торговый партнер номер один среди стран СНГ. В общем объеме внешнего товарооборота Подмосковья Беларусь уступает только КНР. Наши отношения постоянно укрепляются, а товарооборот растет – в первом полугодии 2025 года он увеличился на 33%", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.