12:10 21.11.2025 (обновлено: 12:36 21.11.2025)
ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов
экономика, россия, антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Около 6 триллионов рублей из федерального бюджета России ежегодно направляется на реализацию национальных проектов, также сообщил Силуанов.
"Это национальные цели развития, реализация их идет через нацпроекты, объем нацпроектов в бюджете около 6 триллионов ежегодно", - сказал он.
Таким образом, при пополнении бюджета ресурсы направляются для реализации национальных проектов, а значит - и национальных целей развития страны, добавил Силуанов.
Заполнение документов в московской налоговой инспекции № 25 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Названы налоги, которые нельзя оспорить в ФНС
19 ноября, 03:51
 
