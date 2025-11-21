https://ria.ru/20251121/fns-2056547766.html
ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов
ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов - РИА Новости, 21.11.2025
ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр...
экономика
россия
антон силуанов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2741ffd73d62f8f834d41cdcb8b7e5f8.jpg
ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов
Силуанов: ФНС контролирует около 80% доходов бюджета
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Около 6 триллионов рублей из федерального бюджета России
ежегодно направляется на реализацию национальных проектов, также сообщил Силуанов
.
"Это национальные цели развития, реализация их идет через нацпроекты, объем нацпроектов в бюджете около 6 триллионов ежегодно", - сказал он.
Таким образом, при пополнении бюджета ресурсы направляются для реализации национальных проектов, а значит - и национальных целей развития страны, добавил Силуанов.