ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Около 6 триллионов рублей из федерального бюджета России ежегодно направляется на реализацию национальных проектов, также сообщил Силуанов

"Это национальные цели развития, реализация их идет через нацпроекты, объем нацпроектов в бюджете около 6 триллионов ежегодно", - сказал он.