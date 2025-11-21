Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что подписание плана США по Украине сделает Россию победителем - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/fitso-2056713216.html
Фицо заявил, что подписание плана США по Украине сделает Россию победителем
Фицо заявил, что подписание плана США по Украине сделает Россию победителем - РИА Новости, 21.11.2025
Фицо заявил, что подписание плана США по Украине сделает Россию победителем
Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, если план США по урегулированию ситуации будет подписан, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T21:17:00+03:00
2025-11-21T21:17:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_5089e90265df44fa22c5400da12c72ae.jpg
https://ria.ru/20251121/fitso-2056702460.html
https://ria.ru/20251111/fitso-2054059383.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_093c9e6542346b58d65d598bc08f8504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, роберт фицо
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Фицо
Фицо заявил, что подписание плана США по Украине сделает Россию победителем

Фицо: если подпишут план США по Украине, РФ выйдет из конфликта победителем

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Роберт Фицо
 Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, если план США по урегулированию ситуации будет подписан, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если этот план будет подписан, то Россия выйдет из этой войны полным победителем и чрезвычайно морально и экономически укрепившейся", - сказал Фицо на брифинге, который транслировался на странице словацкого правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали
Вчера, 19:53
Фицо напомнил, что он всегда выступал против членства Украины в НАТО, за что неоднократно был подвергнут жесткой критике, однако сейчас отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане США по урегулированию ситуации на Украине.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
11 ноября, 01:25
 
В миреРоссияУкраинаСШАРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала