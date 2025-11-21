https://ria.ru/20251121/finljandija-2056475749.html
В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и министерство окружающей среды Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Министерство обороны и министерство окружающей среды выясняют, можно ли использовать болота в оборонительных целях - как преграду или препятствие для возможного нападения", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, представители министерств считают, что для этого можно восстановить осушенные болота в Восточной Лапландии. По данным телерадиовещателя, рабочая группа министерств изучает, есть ли в приграничной зоне участки, восстановление которых принесет пользу природе и обороне.
"Идея отчасти связана с давлением ЕС
. Регламент ЕС о восстановлении природы требует восстановить в Финляндии
несколько миллионов гектаров уже в этом десятилетии. Общие затраты составят сотни миллионов евро", - сказано в сообщении.
При этом Yle уточняет, что владельцы лесов в регионе скептически относятся к такой инициативе.