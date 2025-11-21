Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны
02:42 21.11.2025 (обновлено: 02:43 21.11.2025)
В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны
В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны
в мире, финляндия, евросоюз
В мире, Финляндия, Евросоюз
В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны

Финские министерства изучают возможность использования болот в целях обороны

© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonВоеннослужащие армии Финляндии во время учений
Военнослужащие армии Финляндии во время учений
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson
Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и министерство окружающей среды Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Министерство обороны и министерство окружающей среды выясняют, можно ли использовать болота в оборонительных целях - как преграду или препятствие для возможного нападения", - говорится в сообщении.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
17 ноября, 08:24
Как уточняет Yle, представители министерств считают, что для этого можно восстановить осушенные болота в Восточной Лапландии. По данным телерадиовещателя, рабочая группа министерств изучает, есть ли в приграничной зоне участки, восстановление которых принесет пользу природе и обороне.
"Идея отчасти связана с давлением ЕС. Регламент ЕС о восстановлении природы требует восстановить в Финляндии несколько миллионов гектаров уже в этом десятилетии. Общие затраты составят сотни миллионов евро", - сказано в сообщении.
При этом Yle уточняет, что владельцы лесов в регионе скептически относятся к такой инициативе.
Финские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Финляндия просит у ЕК средства на усиление наблюдения на границе с Россией
13 ноября, 16:24
 
