В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и министерство окружающей среды Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.

"Министерство обороны и министерство окружающей среды выясняют, можно ли использовать болота в оборонительных целях - как преграду или препятствие для возможного нападения", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, представители министерств считают, что для этого можно восстановить осушенные болота в Восточной Лапландии. По данным телерадиовещателя, рабочая группа министерств изучает, есть ли в приграничной зоне участки, восстановление которых принесет пользу природе и обороне.

"Идея отчасти связана с давлением ЕС . Регламент ЕС о восстановлении природы требует восстановить в Финляндии несколько миллионов гектаров уже в этом десятилетии. Общие затраты составят сотни миллионов евро", - сказано в сообщении.