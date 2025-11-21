Рейтинг@Mail.ru
Порядка 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей
13:02 21.11.2025
Порядка 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей
Порядка 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей - РИА Новости, 21.11.2025
Порядка 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей
Порядка 230 фасадов многоквартирных домов (МКД) очистили от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей за октябрь, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 21.11.2025
Порядка 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей

Около 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей за октябрь

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Порядка 230 фасадов многоквартирных домов (МКД) очистили от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей за октябрь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За ликвидацию таких рисунков отвечает управляющая организация. Таким образом, по заявкам жителей, коммунальные службы региона под контролем инспекторов ведомства очистили порядка 230 фасадов МКД.
Например, работы проведены в городском округе Красногорск на улице Комсомольской, дом №15, в городском округе Дмитров, на улице Школьной, домах №7 и №10, а также в городском округе Реутов, на Юбилейном проспекте, дом №17.
В случае обнаружения следов вандализма на фасаде дома можно сообщить об этом в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов
