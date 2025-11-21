https://ria.ru/20251121/fasady-2056561825.html
Порядка 230 фасадов МКД Подмосковья очистили от вандальных надписей
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Порядка 230 фасадов многоквартирных домов (МКД) очистили от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей за октябрь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За ликвидацию таких рисунков отвечает управляющая организация. Таким образом, по заявкам жителей, коммунальные службы региона под контролем инспекторов ведомства очистили порядка 230 фасадов МКД.
Например, работы проведены в городском округе Красногорск на улице Комсомольской, дом №15, в городском округе Дмитров, на улице Школьной, домах №7 и №10, а также в городском округе Реутов, на Юбилейном проспекте, дом №17.
В случае обнаружения следов вандализма на фасаде дома можно сообщить об этом в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.