21.11.2025
10:24 21.11.2025
ЕС признал ограниченность влияния на план США по Украине, пишут СМИ
ЕС признал ограниченность влияния на план США по Украине, пишут СМИ
в мире
сша
украина
россия
евросоюз
в мире, сша, украина, россия, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Евросоюз
ЕС признал ограниченность влияния на план США по Украине, пишут СМИ

Politico: ЕС признал ограниченные возможности по влиянию на план США по Украине

Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз признаёт, что его возможности по влиянию на мирный план США по урегулированию на Украине ограничены, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
По информации газеты, Евросоюз активно работает над недопущением заключения соглашения в пользу России. При этом, как заявил изданию чиновник, ЕС может сделать для этого "лишь небольшое количество вещей".
"Брюссель признаёт, что, несмотря на то, что Европа оплачивает большую часть расходов за Украину, его возможности ограничены", - говорится в сообщении.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирноеурегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. Плантакже включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина и Европа не могут отвергнуть план США, пишут СМИ
Вчера, 05:04
 
