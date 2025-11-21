ЕС признал ограниченность влияния на план США по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз признаёт, что его возможности по влиянию на мирный план США по урегулированию на Украине ограничены, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирноеурегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. Плантакже включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.