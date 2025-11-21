Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о ситуации вокруг конфискации российских активов в ЕС - РИА Новости, 21.11.2025
01:50 21.11.2025
Мирошник рассказал о ситуации вокруг конфискации российских активов в ЕС
Мирошник рассказал о ситуации вокруг конфискации российских активов в ЕС
Мирошник рассказал о ситуации вокруг конфискации российских активов в ЕС

Мирошник: в ЕС идет борьба за ответственность за конфискацию российских активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Евросоюзе идёт борьба за то, кто будет нести ответственность в случае конфискации российских активов.
"Сейчас это один из главных вопросов, потому что Евросоюз не в восторге от перспективы выделить Киеву еще 140 миллиардов евро, на которые Украина очень рассчитывает. Единственное место, где они хотели бы их позаимствовать - это российские госавуары (активы - ред.). Но те же бельгийцы осознают, что им нужно будет нести за это ответственность. Они прекрасно знают: русские таких вещей не простят и обязательно придут за этими долгами", - сказал он в интервью aif.ru.
Евросоюз предлагает сделать ответственность за возможную конфискацию российских активов коллективной, но бельгийцы не хотят быть крайними, добавил Мирошник.
"Поэтому там идет борьба, кто будет отвечать, если они решатся украсть госавуары. Это очень серьезный шаг, который строится не только в рамках между Россией и Евросоюзом, а это еще и очень серьезный сигнал, к примеру, для арабских государств и других стран, которые до последнего времени предпочитали пользоваться банковской системой Европы", - пояснил он.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
