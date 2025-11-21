Мирошник рассказал о ситуации вокруг конфискации российских активов в ЕС

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Евросоюзе идёт борьба за то, кто будет нести ответственность в случае конфискации российских активов.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.