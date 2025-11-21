Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европа может убедить Владимира Зеленского не подписывать никакой мирный план по урегулированию на Украине, пообещав военную и финансовую помощь, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Прежде всего, Европа может убедить Зеленского стоять насмерть и не подписывать никакой (мирный - ред.) план... ЕС может направить очередные денежные транши на Украину, а страны объединения могут обещать Киеву военно-техническую, финансовую, дипломатическую и иную поддержку. Они даже могут ввести контингент войск во Львов или пообещать Зеленскому бесполетную зону силами ПВО стран НАТО", - сказал Безпалько газете "Известия".
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.