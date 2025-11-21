Рейтинг@Mail.ru
Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/evropa-2056470354.html
Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт
Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт - РИА Новости, 21.11.2025
Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт
Европа может убедить Владимира Зеленского не подписывать никакой мирный план по урегулированию на Украине, пообещав военную и финансовую помощь, считает член... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:45:00+03:00
2025-11-21T01:45:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
богдан безпалько
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251121/ssha-2056465760.html
https://ria.ru/20251120/zelenskij-2056413208.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, богдан безпалько, дмитрий песков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт

Безпалько: Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европа может убедить Владимира Зеленского не подписывать никакой мирный план по урегулированию на Украине, пообещав военную и финансовую помощь, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Прежде всего, Европа может убедить Зеленского стоять насмерть и не подписывать никакой (мирный - ред.) план... ЕС может направить очередные денежные транши на Украину, а страны объединения могут обещать Киеву военно-техническую, финансовую, дипломатическую и иную поддержку. Они даже могут ввести контингент войск во Львов или пообещать Зеленскому бесполетную зону силами ПВО стран НАТО", - сказал Безпалько газете "Известия".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
FT назвала ожидаемые сроки подписания плана по Украине Зеленским
Вчера, 00:55
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию
20 ноября, 19:25
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийБогдан БезпалькоДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала