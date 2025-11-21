Европа может убедить Зеленского не подписывать мирный план, заявил эксперт

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европа может убедить Владимира Зеленского не подписывать никакой мирный план по урегулированию на Украине, пообещав военную и финансовую помощь, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.