ЕС боится, что кредит Киеву не одобрят из-за плана Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.