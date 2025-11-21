Рейтинг@Mail.ru
"Что-то вроде Перл-Харбора". На Западе раскрыли схему нападения на Россию - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 21.11.2025 (обновлено: 09:08 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/es-2056477804.html
"Что-то вроде Перл-Харбора". На Западе раскрыли схему нападения на Россию
"Что-то вроде Перл-Харбора". На Западе раскрыли схему нападения на Россию - РИА Новости, 21.11.2025
"Что-то вроде Перл-Харбора". На Западе раскрыли схему нападения на Россию
Возможно, Европа не собирается начинать войну с Россией, но силы ЕС могут устроить военную провокацию, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой, предупредил РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:24:00+03:00
2025-11-21T09:08:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
россия
москва
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052992299_0:185:2867:1798_1920x0_80_0_0_f22090d21c056f80c0916ee45f59ab2f.jpg
https://ria.ru/20251112/razvedchiki-2054319061.html
https://ria.ru/20251025/udar-2050497920.html
европа
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052992299_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ca87a60f4f8db1f1cb6db48b77b52b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, россия, москва, нато, сша
В мире, Европа, Евросоюз, Россия, Москва, НАТО, США
"Что-то вроде Перл-Харбора". На Западе раскрыли схему нападения на Россию

Крук: силы ЕС могут устроить провокацию, чтобы втянуть США в конфликт с Россией

© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke LaymanЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke Layman
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Возможно, Европа не собирается начинать войну с Россией, но силы ЕС могут устроить военную провокацию, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой, предупредил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Нужно проявлять должную осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация, например они собьют российский самолет в Балтии или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде, что в итоге может втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Но не предполагается, что европейцы сами начнут атаку, начнут войну, потому что они не могут этого сделать", — заявил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российские разведчики опозорили Лондон и Киев
12 ноября, 08:00
Вместе с тем он отметил, что у стран Европы на сегодняшний день нет ни денег, ни достаточных человеческих ресурсов, ни вооружений, чтобы воевать с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе
25 октября, 08:00
 
В миреЕвропаЕвросоюзРоссияМоскваНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала