Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады отправил петицию об увольнении Ермака на сайт Зеленского - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ermak-2056684860.html
Депутат Рады отправил петицию об увольнении Ермака на сайт Зеленского
Депутат Рады отправил петицию об увольнении Ермака на сайт Зеленского - РИА Новости, 21.11.2025
Депутат Рады отправил петицию об увольнении Ермака на сайт Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что отправил на сайт Владимира Зеленского петицию с требованием уволить главу его офиса Андрея Ермака. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:43:00+03:00
2025-11-21T18:43:00+03:00
украина
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056386451.html
https://ria.ru/20251120/skandal-2056205071.html
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056475266.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Депутат Рады отправил петицию об увольнении Ермака на сайт Зеленского

Депутат Рады Железняк отправил петицию с требованием к Зеленскому уволить Ермака

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что отправил на сайт Владимира Зеленского петицию с требованием уволить главу его офиса Андрея Ермака.
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что Зеленский не будет увольнять Ермака, несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции "Слуга народа".
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде прокомментировали решение Зеленского не увольнять Ермака
20 ноября, 17:49
"На день рождения АБ (Андрея Борисовича Ермака – ред.) мы решили подарить то, о чем он давно мечтал, чтобы за него впервые проголосовали украинцы. Поэтому подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте ОП (офис Зеленского – ред.) об увольнении Ермака А.Б. с должности главы ОП. Пишет - два рабочих дня на регистрацию. Интересно, зарегистрируют ли?" - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Если петиция будет зарегистрирована и опубликована, для рассмотрения ее Зеленским она должна будет набрать 25 тысяч голосов.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Коррупционный скандал вызвал панику у окружения Зеленского, заявил Рогов
20 ноября, 09:28
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине
Вчера, 02:38
 
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала