Депутат Рады отправил петицию об увольнении Ермака на сайт Зеленского

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что отправил на сайт Владимира Зеленского петицию с требованием уволить главу его офиса Андрея Ермака.

Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что Зеленский не будет увольнять Ермака , несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции "Слуга народа".

"На день рождения АБ (Андрея Борисовича Ермака – ред.) мы решили подарить то, о чем он давно мечтал, чтобы за него впервые проголосовали украинцы. Поэтому подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте ОП (офис Зеленского – ред.) об увольнении Ермака А.Б. с должности главы ОП. Пишет - два рабочих дня на регистрацию. Интересно, зарегистрируют ли?" - написал Железняк в своем Telegram-канале

Если петиция будет зарегистрирована и опубликована, для рассмотрения ее Зеленским она должна будет набрать 25 тысяч голосов.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.