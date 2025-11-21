Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле об "Энергоатоме"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владельцем офшорной компании, которая фигурирует в деле о хищениях в украинском "Энергоатоме", оказался гражданин Чехии Кевин Валдганс – в США его обвиняют в крупнейшем мошенничестве в истории американского здравоохранения, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив судебные материалы Украины и США.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) , компания Svitlo Group M в октябре 2024 года получила от " Энергоатома " электроэнергию без предоплаты и перепродала ее по рыночной цене. Вместо того, чтобы рассчитаться с "Энергоатомом", Svitlo Group M перевела более 220 миллионов гривен на счета других структур с фиктивными назначениями платежей. А общий объем отмытых средств в рамках схемы, получившей название операция "Мидас", НАБУ оценивает примерно в 100 миллионов долларов.

В ноябрьском постановлении суда упоминается зарегистрированная в Гонконге компания Rapidtera Technology Limited, названная компанией, представляющей интерес для следствия. РИА Новости выяснило, что ее владельцем является гражданин Чехии Кевин Валдганс, который указал себя в профиле LinkedIn как "владельца и директора" Rapidtera с момента ее основания в марте 2023 года.

Сам Валдганс проходит как фигурант другого дела - Operation Gold Rush, крупнейшего расследования министерства юстиции США о мошенничестве в сфере здравоохранения.

РИА Новости выяснило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка 30 июня 2025 года предъявила Валдгансу и ещё десяти иностранным гражданам обвинения в отмывании денег и подаче фиктивных счетов в программу медицинского страхования Medicare на сумму свыше 10,6 миллиарда долларов.

По данным следствия, участники схемы, связанные с международной преступной группировкой, скупили десятки американских компаний, имевших право выставлять счета Medicare, и через них подавали поддельные запросы на оплату. Для этого использовались личные данные более миллиона американцев, включая пожилых и инвалидов. Валдганса обвиняют в создании подставных структур и переводе похищенных средств за рубеж. Он объявлен в международный розыск и скрывается от следствия.

НАБУ 10 ноября сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.