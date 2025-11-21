Рейтинг@Mail.ru
Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле об "Энергоатоме" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 21.11.2025 (обновлено: 03:31 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/energoatom-2056474847.html
Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле об "Энергоатоме"
Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле об "Энергоатоме" - РИА Новости, 21.11.2025
Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле об "Энергоатоме"
Владельцем офшорной компании, которая фигурирует в деле о хищениях в украинском "Энергоатоме", оказался гражданин Чехии Кевин Валдганс – в США его обвиняют в... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T02:36:00+03:00
2025-11-21T03:31:00+03:00
в мире
украина
сша
чехия
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005209_0:31:1080:639_1920x0_80_0_0_4e04c7b5de5ec3523ad094d65cb06799.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056463396.html
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056174567.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055939026.html
украина
сша
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005209_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a0402d63f26cf90eb6282541cb13223d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, чехия, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, США, Чехия, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле об "Энергоатоме"

Владельцем офшорной компании по делу «Энергоатома» оказался гражданин Чехии

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владельцем офшорной компании, которая фигурирует в деле о хищениях в украинском "Энергоатоме", оказался гражданин Чехии Кевин Валдганс – в США его обвиняют в крупнейшем мошенничестве в истории американского здравоохранения, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив судебные материалы Украины и США.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), компания Svitlo Group M в октябре 2024 года получила от "Энергоатома" электроэнергию без предоплаты и перепродала ее по рыночной цене. Вместо того, чтобы рассчитаться с "Энергоатомом", Svitlo Group M перевела более 220 миллионов гривен на счета других структур с фиктивными назначениями платежей. А общий объем отмытых средств в рамках схемы, получившей название операция "Мидас", НАБУ оценивает примерно в 100 миллионов долларов.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Вчера, 00:34
В ноябрьском постановлении суда упоминается зарегистрированная в Гонконге компания Rapidtera Technology Limited, названная компанией, представляющей интерес для следствия. РИА Новости выяснило, что ее владельцем является гражданин Чехии Кевин Валдганс, который указал себя в профиле LinkedIn как "владельца и директора" Rapidtera с момента ее основания в марте 2023 года.
Сам Валдганс проходит как фигурант другого дела - Operation Gold Rush, крупнейшего расследования министерства юстиции США о мошенничестве в сфере здравоохранения.
РИА Новости выяснило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка 30 июня 2025 года предъявила Валдгансу и ещё десяти иностранным гражданам обвинения в отмывании денег и подаче фиктивных счетов в программу медицинского страхования Medicare на сумму свыше 10,6 миллиарда долларов.
По данным следствия, участники схемы, связанные с международной преступной группировкой, скупили десятки американских компаний, имевших право выставлять счета Medicare, и через них подавали поддельные запросы на оплату. Для этого использовались личные данные более миллиона американцев, включая пожилых и инвалидов. Валдганса обвиняют в создании подставных структур и переводе похищенных средств за рубеж. Он объявлен в международный розыск и скрывается от следствия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала
20 ноября, 03:30
НАБУ 10 ноября сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, сообщил депутат Рады
19 ноября, 10:37
 
В миреУкраинаСШАЧехияТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала