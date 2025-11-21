Рейтинг@Mail.ru
У экс-учителя, обвиняемого в удушении детей на Урале, нашли книгу о Фишере - 21.11.2025
17:19 21.11.2025
У экс-учителя, обвиняемого в удушении детей на Урале, нашли книгу о Фишере
У экс-учителя, обвиняемого в удушении детей на Урале, нашли книгу о Фишере
Настольную книгу под названием "Маньяк Фишер" нашли дома у бывшего учителя по игре на балалайке Артема Ваганова из Екатеринбурга, арестованного по делу удушения РИА Новости, 21.11.2025
У экс-учителя, обвиняемого в удушении детей на Урале, нашли книгу о Фишере

У обвиняемого в убийстве детей на Урале экс-учителя нашли книгу о маньяке Фишере

Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Настольную книгу под названием "Маньяк Фишер" нашли дома у бывшего учителя по игре на балалайке Артема Ваганова из Екатеринбурга, арестованного по делу удушения детей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.
По его словам, данная история началась с того, что одному из сотрудников городской полиции анонимный источник прислал видеофайл, на котором были изображены "те самые опыты".
В Екатеринбурге бывшего учителя обвинили в покушении на убийства детей
Вчера, 12:43
"Поступившую информацию сыщики в должном порядке зарегистрировали и приступили к проверочным мероприятиям по выяснению личностей подозреваемого и потерпевших. Вскоре полиция установила и того, и других. Гражданин был задержан и опрошен. С оперуполномоченными демонстрировать из себя "бывалого" он не стал и дал полный "расклад" своей противоправной деятельности", – сказал Горелых.
"При осмотре его жилища представители МВД обнаружили настольную книгу подозреваемого под названием "Маньяк Фишер". Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов. Когда он теперь сможет их погасить – вопрос открытый, так как ему грозит длительный срок лишения свободы", – продолжил представитель полиции.
Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что Ваганову вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Ему назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, а точное количество и данные подростков, пострадавших от действий экс-учителя музыки, уточняются. В квартире мужчины был проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, говорили следователи.
Как поясняла журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, и, по версии следствия, он надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его. Делал он это с детьми у себя дома, куда их приглашал.
На Урале арестовали экс-преподавателя, обвиняемого в удушении детей
Вчера, 13:15
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос СМИ о признании вины, он сказал, что "мог причинить вред детям", но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал".
На данный момент учитель уже уволился по собственному желанию из школы, ранее отмечали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.
По утверждениям прессы, Ваганов сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей
Вчера, 16:24
 
