Несмотря на план США, ЕК не отказывается от идей по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия, несмотря на план США, продолжит работать над планом по использованию активов РФ для финансирования Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.

"Продолжающаяся интенсивная работа над иммобилизованными российскими активами действительно будет продолжена", - сказала она на вопрос о том, как в ЕК отреагировали на информацию о содержании плана США, касающемся замороженных российских активов.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.