https://ria.ru/20251121/efimov-2056583100.html
Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского
Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 21.11.2025
Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве получит около 70 тысяч единиц медоборудования, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:12:00+03:00
2025-11-21T15:12:00+03:00
2025-11-21T15:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского получит современное оборудование
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве получит около 70 тысяч единиц медоборудования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Здание оснастят передовым оборудованием и комплектующими – всего здесь появится около 70 тысяч единиц, в том числе десятки единиц тяжелой техники, среди которых кибер-нож и гамма-нож, компьютерные, магнитно-резонансные томографы и другие", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Корпус на 150 тысяч квадратных метров вместит 22 высокотехнологичные операционные, включая основной хирургический блок на 12 операционных, а также блоки сердечно-сосудистой и гнойной хирургии, отмечается в сообщении.
В нем уточняется, что во время строительства нового корпуса существенную нагрузку на себя возьмет семиэтажный флагманский центр, открытый в 2023 году.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о начале строительства нового корпуса НИИ скорой помощи Склифосовского.