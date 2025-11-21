Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве получит около 70 тысяч единиц медоборудования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Здание оснастят передовым оборудованием и комплектующими – всего здесь появится около 70 тысяч единиц, в том числе десятки единиц тяжелой техники, среди которых кибер-нож и гамма-нож, компьютерные, магнитно-резонансные томографы и другие", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Корпус на 150 тысяч квадратных метров вместит 22 высокотехнологичные операционные, включая основной хирургический блок на 12 операционных, а также блоки сердечно-сосудистой и гнойной хирургии, отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что во время строительства нового корпуса существенную нагрузку на себя возьмет семиэтажный флагманский центр, открытый в 2023 году.