Ефимов: в Москве с начала года возвели 10,2 млн "квадратов" недвижимости
С начала 2025 года в Москве возвели 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С начала 2025 года в Москве возвели 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За 10 месяцев в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди них жилые, социальные, административные и другие объекты. В частности, с начала года возвели свыше миллиона квадратных метров деловой и торговой инфраструктуры, благодаря чему удалось создать новые рабочие места", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Помимо этого, в столице появилось 4,4 миллиона "квадратов" жилья, в том числе в рамках программы реновации, говорится в сообщении.
В нем указывается, что в Москве на внебюджетные источники финансирования возвели около 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости.