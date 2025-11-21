© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в Москве с начала года возвели 10,2 млн "квадратов" недвижимости

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С начала 2025 года в Москве возвели 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За 10 месяцев в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди них жилые, социальные, административные и другие объекты. В частности, с начала года возвели свыше миллиона квадратных метров деловой и торговой инфраструктуры, благодаря чему удалось создать новые рабочие места", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Помимо этого, в столице появилось 4,4 миллиона "квадратов" жилья, в том числе в рамках программы реновации, говорится в сообщении.