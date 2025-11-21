За него отсидели 14 человек: "Витебского душителя" не могли поймать 15 лет

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Он жил обычной жизнью: работал слесарем, растил двоих детей, был секретарем партийного комитета. Соседи считали его образцовым семьянином. По ночам он охотился на женщин — и за эти преступления в тюрьму отправили более десяти невиновных людей.

Как "Витебский душитель" Геннадий Михасевич сумел так долго оставаться на свободе? И почему следователи упорно не верили, что все убийства — дело рук одного человека?

"Сын алкаша", который стеснялся девушек

Геннадий Михасевич родился 7 апреля 1947-го в белорусской деревне Ист Миорского района Витебской области. Детство было тяжелым: пьяный отец регулярно устраивал скандалы и гонял мать по улицам на глазах у всей деревни. Соседские дети окрестили мальчика "сыном алкаша" и отказывались с ним общаться. Геннадий рос замкнутым, нелюдимым, особенно стеснялся девушек — сразу начинал заикаться, если с ним заговаривали.

Перед армией у него завязался роман с односельчанкой Еленой. Геннадий был уверен, что она дождется его возвращения. В армии врачи обнаружили у него гепатит и комиссовали. Вернувшись домой досрочно, Михасевич узнал: Елена вышла замуж за другого. Удар был настолько сильным, что парень не смог оставаться в родной деревне — уехал учиться в Городокский техникум сельского хозяйства, в 55 километрах от Витебска.

Первое преступление

Переезд не помог — Геннадий погружался в депрессию все глубже. 14 мая 1971-го, навещая родителей, 24-летний Михасевич опоздал на последний автобус из Полоцка в родную деревню и пошел пешком. По дороге встретил 19-летнюю Людмилу Андаралову. Что-то щелкнуло в голове — и он решил: женщины виноваты во всех его бедах, отмечают "Аргументы и Факты".

Михасевич совершил преступление — и почувствовал странное облегчение. Депрессия отступила. Позже он скажет : "Когда душил, через свои руки от женщин силу почерпывал. Был сам себе врач".

За убийство Андараловой осудили другого человека — некоего Глушакова. Ему дали 15 лет. А Михасевич понял: облегчение можно получать снова и снова. Никаких угрызений совести начинающий маньяк не испытывал.

Двойная жизнь

К 1973-му на счету Михасевича было уже четыре жертвы. Он окончил техникум, устроился в совхоз. Два года держался — не совершал преступлений. Но в 1975-м снова вышел на охоту.

И при этом вел абсолютно нормальную жизнь. В 1976-м женился , переехал в село Солоники (недалеко от Витебска), родились двое детей — мальчик и девочка. Все соседи считали Геннадия идеальным мужем и отцом: не пил, не дебоширил, сам завязывал дочери бантики, водил сына в детский сад, баловал подарками. Купил собственную машину — красный "Запорожец". Стал секретарем партийного комитета, депутатом краевой партийной конференции. А главное — вступил в добровольную народную дружину и дежурил по ночам, охраняя покой жителей.

Жена искренне любила мужа. Когда он подарил ей золотую коронку на зуб, она и представить не могла, что та сделана из обручального кольца одной из жертв.

Невиновные за решеткой

К середине 1981-го Михасевич совершил уже 15 преступлений. К 1984-му — 36. Промежутки между преступлениями становились все короче. Милиция замечала, что в районе Витебска женщины гибнут чаще, чем в соседних регионах. Но следователи были уверены : виновны разные люди. За 15 лет за преступления Михасевича осудили 14 человек. Среди них даже была одна девушка.

Признания выбивали, иногда в прямом смысле, иногда шантажом. Одного из осужденных приговорили к смертной казни и расстреляли. Другой ослеп в тюрьме. По каждому отдельному случаю искали нового виновного.

Дружинник, который ловил сам себя

Благодаря должности дружинника Михасевич всегда был в курсе новостей следствия. Более того — Михасевич лично присутствовал на открытых судебных заседаниях, где за его преступления сажали других людей.

Геннадий в числе первых узнал, что сотрудники МВД ищут маньяка, что по городу ходят оперативницы под прикрытием. Когда дружинники начали проверять красные "Запорожцы", он перестал использовать свою машину. Кольцо вокруг Михасевича начало сужаться.

Михасевич запаниковал и решил направить следствие по ложному следу. Одной из жертв он засунул в рот записку: "За измену — смерть. Борьба с легавыми и коммунистами". А в редакцию газеты отправил письмо от вымышленной организации "Патриоты Витебска", якобы взявшей на себя ответственность за все преступления.

На этом он и попался

За расследование взялся молодой сыщик Николай Игнатович в январе 1985-го. Он сумел доказать коллегам: в городе все время действовал один человек. Составил портрет: местный житель, работа связана с автомобилями.

Игнатович добился, чтобы в Витебск прислали лучших почерковедов СССР. Эксперты проверили почти всех мужчин города — подняли около 560 тысяч документов. Среди них оказалась объяснительная Михасевича, которого когда-то остановил инспектор РОВД.

Геннадий в записке пытался писать не так, как обычно. Не помогло — эксперты сразу поняли: "Патриоты Витебска" и водитель "Запорожца" — одно лицо.

Михасевича нашли у родственников в соседней деревне. Он сидел на чемоданах — собирался бежать в Одессу. Шокированной жене пообещал скоро вернуться, заявив, что это ошибка.

Суд без раскаяния

В доме у Михасевича нашли вещи жертв. После этого он начал давать показания — в подробностях, с улыбкой на лице рассказывая обо всех совершенных преступлениях. Он радовался, когда его снимали во время следственных экспериментов — был уверен, что получит всесоюзную славу.

"Время от времени, когда я оставался наедине сам с собой, на меня находило какое-то состояние, которое побуждало меня выискивать женщину... <...> О том, что совершил, я не сожалел", — говорил он на допросах.

Михасевич пытался прикинуться душевнобольным. Экспертиза признала его полностью вменяемым.

На суде его охраняли сотрудники КГБ — но не только от родственников жертв. В ведомстве опасались , что его ликвидируют милиционеры.

"Витебского душителя" Геннадия Михасевича приговорили к высшей мере наказания 19 мая 1987-го. 25 сентября того же года приговор привели в исполнение.

