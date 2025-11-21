Рейтинг@Mail.ru
Катастрофа на авиашоу в Дубае обошлась без пострадавших среди зрителей - РИА Новости, 21.11.2025
16:13 21.11.2025
Катастрофа на авиашоу в Дубае обошлась без пострадавших среди зрителей
Катастрофа на авиашоу в Дубае обошлась без пострадавших среди зрителей - РИА Новости, 21.11.2025
Катастрофа на авиашоу в Дубае обошлась без пострадавших среди зрителей
Катастрофа на Dubai Airshow, в результате которой разбился индийский истребитель, обошлась без пострадавших среди зрителей и разрушений на земле, передает... РИА Новости, 21.11.2025
2025
Катастрофа на авиашоу в Дубае обошлась без пострадавших среди зрителей

Катастрофа на Dubai Airshow обошлась без пострадавших среди зрителей

ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Катастрофа на Dubai Airshow, в результате которой разбился индийский истребитель, обошлась без пострадавших среди зрителей и разрушений на земле, передает корреспондент РИА Новости.
Программа полетов была приостановлена примерно на один час после того, как истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow. Публику попросили очистить летное поле и вернуться в помещения выставки, однако впоследствии разрешили вернуться.
Демонстрационные полеты были возобновлены, зрители вернулись на смотр.
"Мы находились у павильонов с правой стороны, истребитель упал как раз в этой стороне. Было очень страшно. Мне кажется, у него не было шансов. Очень жаль, что так произошло. Мы думали, что шоу прекратят, но сейчас полеты продолжились", - сказала корреспонденту РИА Новости Ирина, очевидец происшедшего.
По ее словам, самолет упал "очень далеко" от трибун, павильонов и зрителей.
Ранее пресс-служба правительства Дубая и министерство обороны ОАЭ подтвердили, что истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow, пилот самолета погиб.
Истребитель упал в безлюдном месте рядом с местом проведения выставки, сообщений и жертвах и разрушениях не поступало. По сообщению властей, пожарные и спасатели оперативно отреагировали на инцидент и потушили возгорание.
Заголовок открываемого материала