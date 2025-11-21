Рейтинг@Mail.ru
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
14:10 21.11.2025 (обновлено: 14:24 21.11.2025)
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
Организаторы приостановили полеты на международной авиавыставке в Дубае после того, как там разбился индийский истребитель, передает местная газета Gulf News. РИА Новости, 21.11.2025
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ

Gulf News: авиашоу в Дубае приостановили после крушения индийского истребителя

Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025
Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025
ДУБАЙ, 21 ноя – РИА Новости. Организаторы приостановили полеты на международной авиавыставке в Дубае после того, как там разбился индийский истребитель, передает местная газета Gulf News.
"Спасательные работы начались немедленно, полеты были временно приостановлены, а посетителей отправили обратно на выставочную площадку", - сказано в публикации.
Самолет Tejas разбился во время демонстрационного полета на Dubai Airshow. Информации о судьбе экипажа не поступало. На кадрах падения истребителя, тиражируемых в социальных сетях, нет признаков того, что летчик катапультировался.
Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited для национальных ВВС и ВМС.
