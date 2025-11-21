https://ria.ru/20251121/dubaj-2056585936.html
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
Организаторы приостановили полеты на международной авиавыставке в Дубае после того, как там разбился индийский истребитель, передает местная газета Gulf News. РИА Новости, 21.11.2025
дубай
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
Gulf News: авиашоу в Дубае приостановили после крушения индийского истребителя