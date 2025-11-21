Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Самарой погибли два человека - РИА Новости, 21.11.2025
19:51 21.11.2025
В ДТП под Самарой погибли два человека
Два человека погибли, еще трое доставлены в больницу после ДТП с тремя автомобилями на федеральной дороге А-300 "Самара - Большая Черниговка" в Самарской... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
самарская область
волжский
lada vesta
kia rio
самарская область
волжский
происшествия, самарская область, волжский, lada vesta, kia rio
Происшествия, Самарская область, Волжский, Lada Vesta, Kia Rio
САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое доставлены в больницу после ДТП с тремя автомобилями на федеральной дороге А-300 "Самара - Большая Черниговка" в Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
"Сегодня примерно в 18.00 (17.00 мск) на 37-м километре автомобильной дороги федерального значения А-300 "Самара - Большая Черниговка" в районе населенного пункта Дубовый Умет муниципального района Волжский произошло столкновение автомобилей Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. В результате происшествия погибло два человека и пострадало трое", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Следственная группа осмотрела место происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.
ПроисшествияСамарская областьВолжскийLada VestaKia Rio
 
 
