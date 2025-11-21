В ДТП под Самарой погибли два человека

САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое доставлены в больницу после ДТП с тремя автомобилями на федеральной дороге А-300 "Самара - Большая Черниговка" в Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
"Сегодня примерно в 18.00 (17.00 мск) на 37-м километре автомобильной дороги федерального значения А-300 "Самара - Большая Черниговка" в районе населенного пункта Дубовый Умет муниципального района Волжский произошло столкновение автомобилей Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. В результате происшествия погибло два человека и пострадало трое", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Следственная группа осмотрела место происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.
