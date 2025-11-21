https://ria.ru/20251121/dtp-2056564459.html
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.11.2025
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в Новосибирской области в аварии с участием двух легковых иномарок и автобуса, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2025
