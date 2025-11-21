Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/dtp-2056564459.html
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.11.2025
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в Новосибирской области в аварии с участием двух легковых иномарок и автобуса, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:12:00+03:00
2025-11-21T13:12:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20250426/dtp-2013591422.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие

В Новосибирской области в ДТП с автобусом и 2 иномарками пострадали 5 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в Новосибирской области в аварии с участием двух легковых иномарок и автобуса, сообщило ГУМВД РФ по региону.
"По предварительным данным, около 15.00 (11.00 мск) на 63-м километре автодороги К-17Р автомобиль Nissan Teana, двигавшийся из Новосибирска в направлении рабочего поселка Ордынского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с междугородним автобусом, следовавшим маршрутом "Ордынское - Новосибирск". После Nissan Teana столкнулся с легковым Nissan Sunny", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали водители обоих легковых автомобилей и автобуса, а также пассажиры автомобиля Nissan Sunny – женщина и малолетний ребенок.
"Среди пассажиров автобуса, количество которых составило 24 человека, пострадавших нет", - отметили в полиции. Все обстоятельства выясняются.
ДТП в Анучинском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку
26 апреля, 16:10
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала