Над Астраханской областью и над Крымом сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 21.11.2025
21:11 21.11.2025
Над Астраханской областью и над Крымом сбили пять украинских дронов
безопасность, астраханская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Астраханская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили пять украинских беспилотников над Астраханской областью и над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого ноября с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Астраханской области и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
БезопасностьАстраханская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
