Над Астраханской областью и над Крымом сбили пять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили пять украинских беспилотников над Астраханской областью и над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
