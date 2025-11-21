Рейтинг@Mail.ru
12:19 21.11.2025 (обновлено: 12:29 21.11.2025)
Над Астраханской областью сбили 11 украинских дронов
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"21 ноября с 9.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
 
БезопасностьАстраханская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
