https://ria.ru/20251121/drony-2056549256.html
Над Астраханской областью сбили 11 украинских дронов
Над Астраханской областью сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 21.11.2025
Над Астраханской областью сбили 11 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Астраханской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:19:00+03:00
2025-11-21T12:19:00+03:00
2025-11-21T12:29:00+03:00
безопасность
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784054010_0:149:2736:1689_1920x0_80_0_0_c058cb958a48737a08802ef9dd4a3305.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784054010_177:0:2609:1824_1920x0_80_0_0_8994dd59257f1a8227092b702240fe1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Астраханской областью сбили 11 украинских дронов
МО РФ: над Астраханской областью сбили 11 дронов ВСУ за два часа