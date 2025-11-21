Певец Shaman и Екатерина Мизулина на сольном концерте "Ты моя 2025" в Москве. Архивное фото

Певец Shaman и Екатерина Мизулина на сольном концерте "Ты моя 2025" в Москве

"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, на чем основывается их брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

"Я буду дураком, если не скажу это слово — любовь", — сказал он.

Певец отметил, что это чувство в его понимании абсолютно многогранно и может выражаться даже в самых простых бытовых вещах.

"Можно найти проявление <...> в одной немытой тарелке — что имеется в виду? Допустим, ты поел — помой тарелку с вилкой и ложкой за собой, условно говоря. Тебе приготовили завтрак самостоятельно, своими руками — и ты тоже сделай что-то в ответ. Это такая взаимная история — подставление плеча друг другу. <...> Капелька (заботы. — Прим. ред.) тут, капелька — здесь. Она закрутилась, забыла что-то — ты пошел сделал, а ей приятно", — добавил музыкант.

По мнению артиста, залог счастливых отношений — взаимопомощь.

"Нужно подхватывать такие моменты. Всегда надо не лениться и думать головой. <...> Подставление плеча и взаимопомощь друг другу, поддержка — причем в самых простых бытовых вещах, потому что из мелочей все складывается. Тут нужно по-умному подходить", — подчеркнул он.

Денис Пушилин. Пятого ноября Shaman и Мизулина расписались в загсе Донецка . Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР