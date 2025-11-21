Рейтинг@Mail.ru
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 21.11.2025 (обновлено: 11:12 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/dronov-2056522731.html
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом - РИА Новости, 21.11.2025
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, на чем основывается их брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:31:00+03:00
2025-11-21T11:12:00+03:00
донецкая народная республика
россия
донецк
екатерина мизулина
денис пушилин
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003965053_0:104:3078:1835_1920x0_80_0_0_e19ed0bf6f118fe20e237babe0d50493.jpg
https://ria.ru/20251120/shaman-2056220938.html
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003255003.html
https://ria.ru/20251121/shaman-2056506832.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003965053_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_0c77b7cb60275542e1f2935d55609569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, донецк, екатерина мизулина, денис пушилин, лига безопасного интернета
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Екатерина Мизулина, Денис Пушилин, Лига безопасного интернета
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом

Shaman назвал любовь основой их с Мизулиной семьи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Shaman и Екатерина Мизулина на сольном концерте "Ты моя 2025" в Москве
Певец Shaman и Екатерина Мизулина на сольном концерте Ты моя 2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец Shaman и Екатерина Мизулина на сольном концерте "Ты моя 2025" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, на чем основывается их брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
"Я буду дураком, если не скажу это слово — любовь", — сказал он.
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
20 ноября, 10:20
Певец отметил, что это чувство в его понимании абсолютно многогранно и может выражаться даже в самых простых бытовых вещах.
"Можно найти проявление <...> в одной немытой тарелке — что имеется в виду? Допустим, ты поел — помой тарелку с вилкой и ложкой за собой, условно говоря. Тебе приготовили завтрак самостоятельно, своими руками — и ты тоже сделай что-то в ответ. Это такая взаимная история — подставление плеча друг другу. <...> Капелька (заботы. — Прим. ред.) тут, капелька — здесь. Она закрутилась, забыла что-то — ты пошел сделал, а ей приятно", — добавил музыкант.
По мнению артиста, залог счастливых отношений — взаимопомощь.
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Мизулина раскроет подробности личной жизни
5 марта, 17:33
"Нужно подхватывать такие моменты. Всегда надо не лениться и думать головой. <...> Подставление плеча и взаимопомощь друг другу, поддержка — причем в самых простых бытовых вещах, потому что из мелочей все складывается. Тут нужно по-умному подходить", — подчеркнул он.
Пятого ноября Shaman и Мизулина расписались в загсе Донецка. Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
В марте певец и глава Лиги безопасного интернета объявили на концерте в "Live Арене", что они пара. После этого артист исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.
Сохранил интригу: Shaman о песне, посвященной их с Екатериной Мизулиной свадьбе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Shaman оставил интригой, напишет ли песню о свадьбе с Мизулиной
Вчера, 09:19
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкЕкатерина МизулинаДенис ПушилинЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала