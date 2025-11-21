В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани, двое рабочих получили травмы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.
На территории завода работают оперативные и специальные службы.
Ночью и утром дежурными средствами ПВО были уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Кубани, сообщало Минобороны.
Ранее в пятницу оперштаб Кубани сообщил, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, они госпитализированы. В домовладениях по семи адресам повреждены крыши, окна и двери. Из-за атаки в Славянском районе отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях допобразования. Кроме того, два частных дома повреждены в Красноармейском районе края.
