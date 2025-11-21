Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/dron-2056551450.html
В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода
В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода - РИА Новости, 21.11.2025
В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода
Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани, двое рабочих получили травмы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:24:00+03:00
2025-11-21T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район
В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода

Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани, двое рабочих получили травмы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.
На территории завода работают оперативные и специальные службы.
Ночью и утром дежурными средствами ПВО были уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Кубани, сообщало Минобороны.
Ранее в пятницу оперштаб Кубани сообщил, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, они госпитализированы. В домовладениях по семи адресам повреждены крыши, окна и двери. Из-за атаки в Славянском районе отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях допобразования. Кроме того, два частных дома повреждены в Красноармейском районе края.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайСлавянский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала