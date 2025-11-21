ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области 48 беспилотниками, из них 23 были сбиты и подавлены над регионом, сообщает глава Вячеслав Гладков.

Он добавил, что над Белгородским и Волоконовским округами подавлены 4 беспилотника, Валуйский округ подвергся атакам 5 дронов, 4 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Вейделевским округом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа, по Краснояружскому округу выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 6 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты.