https://ria.ru/20251121/dron-2056537522.html
ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области 48 беспилотниками, из них 23 были сбиты и подавлены над регионом, сообщает...
2025-11-21T11:20:00+03:00
2025-11-21T11:20:00+03:00
2025-11-21T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
белгородская область
украина
ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области
БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области 48 беспилотниками, из них 23 были сбиты и подавлены над регионом, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта попали под удар со стороны Украины
. Было выпущено 11 боеприпасов. Пострадали пять мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, коммерческом объекте и семи транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… нанесены удары 19 беспилотников, 2 из которых подавлены. Кроме того, по посёлку Горьковский выпущено 3 боеприпаса в ходе артобстрела. За день ранены два мирных жителя… В Шебекинском округе… совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых подавлены. За день в результате атак дронов на легковые автомобили в селе Новая Таволжанка ранены три мирных жителя", - написал Гладков
в своем Telegram
-канале.
Он добавил, что над Белгородским и Волоконовским округами подавлены 4 беспилотника, Валуйский округ подвергся атакам 5 дронов, 4 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Вейделевским округом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа, по Краснояружскому округу выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 6 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты.
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.