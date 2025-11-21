Белый дом готовится к возможным перестановкам в правительстве, сообщил CNN

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным перестановкам в кабинете министров после того, как с начала второго срока политика на этом посту пройдет год, передает в пятницу телеканал Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным перестановкам в кабинете министров после того, как с начала второго срока политика на этом посту пройдет год, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, команда Трампа старалась сохранить состав кабинета стабильным, чтобы избежать ассоциаций с кадровыми перестановками его первого срока, однако изменения могут произойти в грядущем январе. Второй президентский срок Трампа начался 20 января 2025 года.

Как отмечает CNN, одним из ведомств, где возможна ротация, является министерство внутренней безопасности во главе с Кристи Ноэм, ответственное за реализацию предвыборного обещания Трампа о массовой депортации. Источники телеканала также допускают перестановки в министерстве энергетики, которым руководит бывший нефтегазовый топ-менеджер Крис Райт, отмечая, что его отношения с Белым домом в последние месяцы "охладели".

При этом собеседники CNN подчеркивают, что окончательных решений пока нет, и состав кабинета, вероятно, останется прежним как минимум до начала следующего года.

"Кабинет не меняется, как бы ни хотелось этого CNN, который подпитывается драмой", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт