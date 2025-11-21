https://ria.ru/20251121/dolina-2056548448.html
Защита попросила суд оправдать фигурантов дела с квартирой Долиной
Защита попросила суд оправдать фигурантов дела с квартирой Долиной
Защита обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной попросила суд оправдать фигурантов или назначить им условное наказание, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.11.2025
