Защита попросила суд оправдать фигурантов дела с квартирой Долиной
12:16 21.11.2025
Защита попросила суд оправдать фигурантов дела с квартирой Долиной
Защита попросила суд оправдать фигурантов дела с квартирой Долиной
происшествия, московская область (подмосковье), лариса долина
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина
Защита попросила суд оправдать фигурантов дела с квартирой Долиной

Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Защита обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной попросила суд оправдать фигурантов или назначить им условное наказание, сообщили РИА Новости адвокаты.
Адвокат Андрея Основы заявил агентству, что попросил суд оправдать мужчину, защитник Артура Каменецкого в прениях настаивал на условном сроке. Собеседники агентства отметили, что запрошенное обвинением наказание является чрезмерным.
В пятницу обвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Балашихинский городской суд Подмосковья огласит приговор по делу 28 ноября.
