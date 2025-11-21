https://ria.ru/20251121/dolina-2056522003.html
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой - РИА Новости, 21.11.2025
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой
Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с её квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Подмосковья. РИА Новости, 21.11.2025
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой
Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с ее квартирой
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с её квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Подмосковья.
Сегодня, как ожидается, прокурор в прениях сторон назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых. Заседание началось без участия Долиной.
Процесс проходит в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.