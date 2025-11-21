Рейтинг@Mail.ru
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/dolina-2056522003.html
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой - РИА Новости, 21.11.2025
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой
Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с её квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Подмосковья. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:29:00+03:00
2025-11-21T10:29:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15816/51/158165196_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_8766ba76896540e9b02a05e915788ed0.jpg
https://ria.ru/20250929/delo-2045006072.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15816/51/158165196_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_b913d9918f984dd2ddc7696be3460517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, лариса долина
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Лариса Долина
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой

Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с ее квартирой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с её квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Подмосковья.
Сегодня, как ожидается, прокурор в прениях сторон назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых. Заседание началось без участия Долиной.
Процесс проходит в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд
29 сентября, 03:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала