Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой

БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с её квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Подмосковья.

Сегодня, как ожидается, прокурор в прениях сторон назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых. Заседание началось без участия Долиной.

Процесс проходит в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.

По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.