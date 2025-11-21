https://ria.ru/20251121/dolin-2056595628.html
Следствие попросило заочно арестовать кинокритика Долина*
Следствие попросило заочно арестовать кинокритика Долина* - РИА Новости, 21.11.2025
Следствие попросило заочно арестовать кинокритика Долина*
Следствие просит Савеловский суд Москвы заочно арестовать кинокритика Антона Долина* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие просит Савеловский суд Москвы заочно арестовать кинокритика Антона Долина* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом 21 ноября зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Долину* А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции", - рассказали в суде.
В сентябре столичный главк СК
РФ сообщали РИА Новости, что против Долина
* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.