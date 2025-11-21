Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило заочно арестовать кинокритика Долина*
14:37 21.11.2025 (обновлено: 14:55 21.11.2025)
Следствие попросило заочно арестовать кинокритика Долина*
Следствие просит Савеловский суд Москвы заочно арестовать кинокритика Антона Долина* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, россия, москва, антон долин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Антон Долин, Следственный комитет России (СК РФ)
Кинокритик Антон Долин*. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие просит Савеловский суд Москвы заочно арестовать кинокритика Антона Долина* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом 21 ноября зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Долину* А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.
В сентябре столичный главк СК РФ сообщали РИА Новости, что против Долина* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Суд оштрафовал Боссарт* и Лойко* за нарушение закона об иноагентах
20 ноября, 16:14
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияРоссияМоскваАнтон ДолинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
