https://ria.ru/20251121/dnr-2056519034.html
Экс-замминистра строительства в ДНР не предъявляли новых обвинений
Экс-замминистра строительства в ДНР не предъявляли новых обвинений - РИА Новости, 21.11.2025
Экс-замминистра строительства в ДНР не предъявляли новых обвинений
Бывшей замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой не предъявляли новых обвинений в рамках расследования дела о мошенничестве при заключении госконтрактов,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:13:00+03:00
2025-11-21T10:13:00+03:00
2025-11-21T13:15:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
главное управление обустройства войск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_264:222:1180:737_1920x0_80_0_0_b5197fffcf321c6be6bf339031493e4e.jpg
https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
https://ria.ru/20251016/svidetel-2048519121.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f0a617794f610789c76a68f3a5343f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, главное управление обустройства войск
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Главное управление обустройства войск
Экс-замминистра строительства в ДНР не предъявляли новых обвинений
Ущерб по делу Мерваезовой о краже денег у МО остался на уровне более 4 млрд руб
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывшей замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой не предъявляли новых обвинений в рамках расследования дела о мошенничестве при заключении госконтрактов, ущерб по делу остается прежним - более 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости ее адвокат Виктор Романов.
"Новых обвинений Юлии не предъявляли, как и не уточняли сумму ущерба ", - сказал собеседник агентства.
Ранее в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости) было сказано, что Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а ущерб по делу составляет 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск
" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.