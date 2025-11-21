Экс-замминистра строительства в ДНР не предъявляли новых обвинений

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывшей замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой не предъявляли новых обвинений в рамках расследования дела о мошенничестве при заключении госконтрактов, ущерб по делу остается прежним - более 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости ее адвокат Виктор Романов.

"Новых обвинений Юлии не предъявляли, как и не уточняли сумму ущерба ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости) было сказано, что Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а ущерб по делу составляет 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.