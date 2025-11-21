Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали заявление о Зеленском на фоне предложения США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 21.11.2025 (обновлено: 16:21 21.11.2025)
В Раде сделали заявление о Зеленском на фоне предложения США
С Владимиром Зеленским не нужно искать компромисса, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
РИА Новости
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С Владимиром Зеленским не нужно искать компромисса, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения. Любые промежуточные варианты, компромиссы или попытки "сыграть в политику" — это поражение инициаторов и продолжение войны", — говорится в публикации.
План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
