В Раде сделали заявление о Зеленском на фоне предложения США

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С Владимиром Зеленским не нужно искать компромисса, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.



"По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения. Любые промежуточные варианты, компромиссы или попытки "сыграть в политику" — это поражение инициаторов и продолжение войны", — говорится в публикации.