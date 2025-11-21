Рейтинг@Mail.ru
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию - РИА Новости, 21.11.2025
00:49 21.11.2025
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию - РИА Новости, 21.11.2025
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
украина
сша
россия
артем дмитрук
дмитрий песков
верховная рада украины
нато
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, артем дмитрук, дмитрий песков, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Артем Дмитрук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию

Покинувший Украину депутат Рады Дмитрук опубликовал план США по урегулированию

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта.
План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ
