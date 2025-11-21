https://ria.ru/20251121/deputat-2056464958.html
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию - РИА Новости, 21.11.2025
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:49:00+03:00
2025-11-21T00:49:00+03:00
2025-11-21T00:49:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
артем дмитрук
дмитрий песков
верховная рада украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
https://ria.ru/20251120/tramp-2056455891.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, артем дмитрук, дмитрий песков, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Артем Дмитрук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
Покинувший Украину депутат опубликовал план США по урегулированию
Покинувший Украину депутат Рады Дмитрук опубликовал план США по урегулированию