Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
09:58 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ
Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ
Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ

Дядя редактора Аллаярова не помнит, получал ли деньги от другого медиа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, выступая в суде по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче ему взяток, заявил, что не помнит, получал ли он деньги от других СМИ, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского суда Екатеринбурга.
Карпов, дело которого о получении взяток от племянника Аллаярова рассматривается отдельно, сегодня давал показания в качестве свидетеля. Он выглядел спокойным, уверенным в себе, отвечал на вопросы расслаблено. Экс-полицейский заявил, что передавал криминальные сводки для дальнейшей их публикации изданием URA.RU "практически ежедневно", в качестве вознаграждения получив в сумме 120 тысяч рублей через бабушку Аллаярова.
"Не помню, не знаю. Какое отношение этот человек имеет к делу?" – ответил Карпов на вопрос адвоката редактора, получал ли он деньги от другого представителя СМИ.
Что касается Аллаярова, то договоренность с ним о покупке сводок, по словам Карпова, была достигнута после того, как его племянник позвонил по Telegram.
По версии следствия, с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО, пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – под домашним арестом. Процесс над ним стартовал в начале ноября в том же Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
