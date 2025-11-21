Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, выступая в суде по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче ему взяток, заявил, что не помнит, получал ли он деньги от других СМИ, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

Карпов, дело которого о получении взяток от племянника Аллаярова рассматривается отдельно, сегодня давал показания в качестве свидетеля. Он выглядел спокойным, уверенным в себе, отвечал на вопросы расслаблено. Экс-полицейский заявил, что передавал криминальные сводки для дальнейшей их публикации изданием URA.RU "практически ежедневно", в качестве вознаграждения получив в сумме 120 тысяч рублей через бабушку Аллаярова.

"Не помню, не знаю. Какое отношение этот человек имеет к делу?" – ответил Карпов на вопрос адвоката редактора, получал ли он деньги от другого представителя СМИ.

Что касается Аллаярова, то договоренность с ним о покупке сводок, по словам Карпова, была достигнута после того, как его племянник позвонил по Telegram

По версии следствия, с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.