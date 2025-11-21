Юрист рассказала, как россиянам получить наличные прямо на кассе магазина

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Граждане РФ могут снять наличные не только в банкомате, но и прямо на кассе магазинов, аптек и автозаправок, рассказала РИА Новости исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

"В России официально действует услуга, позволяющая получить наличные прямо на кассе магазина. Она регулируется федеральным законом "О национальной платежной системе". Закон разрешает банкам заключать договоры с магазинами, которые становятся банковскими платежными агентами и могут выдавать клиентам наличные при оплате товаров", - рассказала Романова.

Юрист уточнила, что в этой схеме магазин работает от имени банка и обязан соблюдать требования к ведению кассовых операций и отчетности. Для клиента, в свою очередь, процедура снятия наличных на кассе проста для использования.

"При оплате покупки нужно заранее сообщить кассиру о желании получить деньги. Сумма покупки может быть минимальной - главное, чтобы на карте хватало средств. Кассир добавляет к стоимости покупки нужную сумму наличных, и при оплате картой списывается общая сумма. После ввода ПИН‑кода операция подтверждается, а наличные выдаются сразу из кассы. В чеке отражается отдельная строка "выдача наличных", - пояснила Романова.

При этом для совершения такой операции клиенту не нужно предъявлять паспорт или писать какие-либо заявления, так как процедура проводится через банковский эквайринг (услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату от клиентов с помощью банковских карт, смартфонов и других электронных способов) и подтверждается электронной авторизацией.

"Банком России установлены рекомендованные пределы: не более 5 тысяч рублей за одну операцию и до 30 тысяч тысяч рублей в месяц по одной карте. Конкретные лимиты и комиссии зависят от банка, который выпустил карту. Обычно в магазинах, работающих с тем же банком, снятие происходит без комиссии. Однако если банк другой, возможно удержание небольшой платы, аналогичной тарифу за снятие в чужом банкомате", - отметила Романова.

Как обратила внимание юрист, все операции на кассах магазинов проходят через банковские системы, фиксируются в чеке и контролируются по правилам Банка России, благодаря чему получение наличных по такой схеме законно, безопасно и удобно.