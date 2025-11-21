Рейтинг@Mail.ru
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей
16:24 21.11.2025 (обновлено: 19:42 21.11.2025)
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей - РИА Новости, 21.11.2025
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей
Бывшему учителю игры на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу об удушении детей, вменяют две статьи, сообщил старший помощник... РИА Новости, 21.11.2025
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей

Экс-учителю игры на балалайке вменяют две статьи по делу об удушении детей

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПреподаватель кружка игры на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Преподаватель кружка игры на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Бывшему учителю игры на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу об удушении детей, вменяют две статьи, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК России Александр Шульга.
"Преподавателю музыки предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", — сказал он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
19 ноября, 18:57
По версии следствия, 33-летний фигурант у себя дома надевал на голову ученикам пакет и удерживал его.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но "убивать никого не хотел".
В среду в СМИ появилась информация, что руководитель детского музыкального ансамбля одной из городских школ душил пакетом детей, обещая им за это деньги. По утверждениям прессы, он сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Вчера, 03:40
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Вчера, 03:40
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЛенинский районАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
