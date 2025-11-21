Преподаватель кружка игры на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге

На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Бывшему учителю игры на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу об удушении детей, вменяют две статьи, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК России Александр Шульга.

« "Преподавателю музыки предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", — сказал он.

По версии следствия, 33-летний фигурант у себя дома надевал на голову ученикам пакет и удерживал его.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но "убивать никого не хотел".