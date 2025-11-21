"Ростех": истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни целей в ходе СВО

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самолёты типа Су-30СМ2 уничтожили в ходе специальной военной операции уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Ростеха".

Как отметили в госкорпорации, Су-30СМ2 считается одним из лучших самолетов, его высоко оценивают летчики. Машина отличается высокой маневренностью, летно-техническими характеристиками и широкой номенклатурой вооружения, включающей средства большой дальности. Истребитель способен применять практически все актуальные виды авиационного вооружения, он оснащён мощной РЛС и передовой системой радиоэлектронной борьбы.