В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров президента США Дональда Трампа, заявив, что администрация неоднократно опровергала подобные утверждения.

Она подчеркнула, что "президент Трамп не мог бы быть более доволен своим кабинетом".