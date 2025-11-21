Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/cnn-2056664871.html
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком - РИА Новости, 21.11.2025
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:22:00+03:00
2025-11-21T17:22:00+03:00
в мире
сша
каролин левитт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053727907.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_64fbe7d4f355f631b39912db824dbaf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, каролин левитт, дональд трамп
В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком

Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала фейком сообщения CNN о перестановках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров президента США Дональда Трампа, заявив, что администрация неоднократно опровергала подобные утверждения.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом якобы готовится к кадровым изменениям после того, как с начала второго президентского срока Трампа пройдет год, включая возможные перестановки в министерстве внутренней безопасности и министерстве энергетики.
"Эта история на 100% фейковая. Белый дом неоднократно говорил CNN об этом в максимально жестких выражениях. Но они всё равно написали этот материал, потому что их рейтинги падают, и они живут за счет драмы, которой не существует", - написала Левитт в социальной сети X.
Она подчеркнула, что "президент Трамп не мог бы быть более доволен своим кабинетом".
"Позор вам, CNN", - добавила Левитт.
Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
8 ноября, 23:47
 
В миреСШАКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала