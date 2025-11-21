https://ria.ru/20251121/cnn-2056664871.html
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком - РИА Новости, 21.11.2025
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:22:00+03:00
2025-11-21T17:22:00+03:00
2025-11-21T17:22:00+03:00
в мире
сша
каролин левитт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053727907.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_64fbe7d4f355f631b39912db824dbaf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каролин левитт, дональд трамп
В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком
Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала фейком сообщения CNN о перестановках
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров президента США Дональда Трампа, заявив, что администрация неоднократно опровергала подобные утверждения.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом якобы готовится к кадровым изменениям после того, как с начала второго президентского срока Трампа
пройдет год, включая возможные перестановки в министерстве внутренней безопасности и министерстве энергетики.
"Эта история на 100% фейковая. Белый дом неоднократно говорил CNN об этом в максимально жестких выражениях. Но они всё равно написали этот материал, потому что их рейтинги падают, и они живут за счет драмы, которой не существует", - написала Левитт
в социальной сети X.
Она подчеркнула, что "президент Трамп не мог бы быть более доволен своим кабинетом".
"Позор вам, CNN", - добавила Левитт.