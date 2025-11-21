Рейтинг@Mail.ru
В Бангладеш при землетрясении погибли три человека
21.11.2025
В Бангладеш при землетрясении погибли три человека
В Бангладеш при землетрясении погибли три человека
Не менее трех человек погибли и несколько получили ранения после землетрясения, которое произошло рядом со столицей Бангладеш Даккой, сообщает местная полиция. РИА Новости, 21.11.2025
В Бангладеш при землетрясении погибли три человека

Число погибших при землетрясении в Бангладеш возросло до трех

Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Не менее трех человек погибли и несколько получили ранения после землетрясения, которое произошло рядом со столицей Бангладеш Даккой, сообщает местная полиция.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 14 километрах к западу-юго-западу от города Нарсингди в Бангладеш на глубине 10 километров около 10.38 утра по местному времени (07.38 мск). Многие жители столицы в панике выбежали на улицы.
"Перила пятиэтажного здания обрушились и упали во время землетрясения", - сообщил начальник полицейского участка одного из районов Дакки Бангшала Рафикул Ислам.
Он отметил, что жертвами инцидента стали три человека – двое пешеходов погибли на месте, третий скончался после того, как его доставили в госпиталь.
Пресс-секретарь пожарной службы и гражданской обороны Анварул Ислам сообщил, что спасательные бригады работают на месте. Пожарные получили множество вызовов, но не все из них признали серьёзными. Землетрясение повредило два здания в столице, в одном случае обрушились кирпичные перила, в другом восьмиэтажное здание слегка накренилось.
