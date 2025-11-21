В Бангладеш при землетрясении погибли три человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Не менее трех человек погибли и несколько получили ранения после землетрясения, которое произошло рядом со столицей Бангладеш Даккой, сообщает местная полиция.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 14 километрах к западу-юго-западу от города Нарсингди в Бангладеш на глубине 10 километров около 10.38 утра по местному времени (07.38 мск). Многие жители столицы в панике выбежали на улицы.

"Перила пятиэтажного здания обрушились и упали во время землетрясения", - сообщил начальник полицейского участка одного из районов Дакки Бангшала Рафикул Ислам.

Он отметил, что жертвами инцидента стали три человека – двое пешеходов погибли на месте, третий скончался после того, как его доставили в госпиталь.