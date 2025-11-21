Рейтинг@Mail.ru
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
16:44 21.11.2025 (обновлено: 17:11 21.11.2025)
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.11.2025
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
Предприниматель Евгений Чичваркин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.11.2025
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евгений чичваркин*, происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евгений Чичваркин*, Происшествия
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Чичваркина в список террористов и экстремистов

Евгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Tim Ireland
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предприниматель Евгений Чичваркин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) Чичваркин Евгений Александрович, 10.09.1974 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
В среду, 19 ноября, прокуратура Москвы сообщила, что уголовное дело в отношении Чичваркина* по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента направлено в суд для рассмотрения в отсутствии подсудимого.
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему, без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
В отношении Чичваркина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Россия Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Евгений Чичваркин* Происшествия
 
 
