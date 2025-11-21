https://ria.ru/20251121/chichvarkin-2056649423.html
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.11.2025
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
Предприниматель Евгений Чичваркин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:44:00+03:00
2025-11-21T16:44:00+03:00
2025-11-21T17:11:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
евгений чичваркин*
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/14/1531801427_0:251:4803:2953_1920x0_80_0_0_0c1dad698af7840fa826de30f21ebf39.jpg
https://ria.ru/20251021/perechen-2049632126.html
https://ria.ru/20251121/shenderovich-2056645722.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/14/1531801427_267:0:4536:3202_1920x0_80_0_0_4c08516c83b9fb06e26e9ce424f5941d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евгений чичваркин*, происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евгений Чичваркин*, Происшествия
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Чичваркина в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Предприниматель Евгений Чичваркин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте
Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) Чичваркин Евгений Александрович, 10.09.1974 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
В среду, 19 ноября, прокуратура Москвы
сообщила, что уголовное дело в отношении Чичваркина* по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента направлено в суд для рассмотрения в отсутствии подсудимого.
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России
в ходе специальной военной операции.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему, без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
В отношении Чичваркина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга