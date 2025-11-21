Черногория ужесточит визовый режим для россиян

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Черногория ужесточит визовый режим для граждан России в соответствии с политикой Евросоюза, к которому надеется присоединиться к 2028 году, заявил премьер-министр страны Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.
В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.
Спайич подчеркнул, что Черногория полностью соблюдает внешнюю политику и политику безопасности ЕС, в том числе в вопросе визовых ограничений. "Даже до получения статуса члена и соответствующих преимуществ мы ведем себя как государство-член", - заявил премьер.
Он добавил, что власти Черногории намерены принять соответствующие меры "в ближайшее время".
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны, не входящие в ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что эти новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС все равно может решить применить их к уже выданным визам. Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.
